Casas y La Pistola: "El confinamiento fue un buen momento para componer con el método antiguo de guitarra en mano"

El músico y compositor Jose Casas es un clásico del pop-rock sevillano que tuvo su primer concierto en enero de 1980 con una banda llamada Helio, que había formado unos meses antes. Los precursores sevillanos tenían entre doce y quince años y, seis meses después de su primer concierto, cobraron 5.000 pesetas por amenizar otra velada.

Jose Casas ha dedicado toda su vida a crear música. En la actualidad, forma parte de otro grupo llamado Casas y La Pistola. Tras siete proyectos, planean sacar a final de este año “Padrino Buffalo 3”, del que han presentado una de sus canciones en RTVE ANDALUCÍA.

Además, a partir del cambio de nombre, comenzaron a moverse por festivales . “Teníamos la broma interna de que, como es un nombre tan largo, no nos llaman los festivales porque no cabía en el cartel. Pusimos ‘Casas y La Pistola’ y, curiosamente, nos empezaron a llamar”.

Jose Casas prefiere dejar las etiquetas para los críticos musicales . “Nosotros la hacemos y ustedes nos bautizáis realmente”. Sin embargo, reconoce que es un “ coctel de toda la música que hemos estado disfrutando desde chicos. Va desde el rock and roll, el pop, el power pop , la psicodelia, el garage, el soul y todas las ramificaciones que han salido con el tiempo: la new wave , el punk… Todo eso que te ha ido cogiendo en distintas etapas de tu vida”. Al crecer, ha ido influenciándose musicalmente, pero siempre ha partido de una ramificación del pop y del rock, con la particularidad de tener en común guitarras con melodías y fuerza.

Punk, Power Pop, New Wave,... de Stimulators a Los Pepes

Casas es consciente de que el estilo de música que crea no forma parte de los “que son punteros en la lista de éxitos ahora”. De hecho, confiesa: “A nivel de popularidad, la música que hacemos no es mayoritaria. Es una música que tuvo su momento de gloria y que estaba en la lista de éxitos, pero que, a finales de los noventa , ya no.”

Los métodos de composición

Jose Casas se considera una persona muy exigente porque le gusta que las canciones suenen a como las tiene en la cabeza. “A veces eso es malo porque tener las ideas muy claras”, explica, “deja poco margen a que crezca por otro lado, pero en la forma que montamos las canciones ha habido de todo en el proceso”.

Esas ideas suelen llegar al compositor de cualquier forma. “Durante mucho tiempo escribo lo que se me ocurre cuando veo una frase en una película o un libro. Paro la película y mi mujer me pregunta que qué hago”, nos cuenta. “Cualquier cosa puede despertar un camino por el que pueda ir una canción”. De esta manera, no se tiene que enfrentar a una página en blanco al componer.

A partir de esa idea en la letra o una melodía de guitarra, el grupo hace sesiones de composición juntos. “Hay veces que he traído un riff completo y una base muy definida y, a partir de ahí, se monta. Hay veces que sale de una improvisación”. El músico reitera que no utilizan un único método de composición: “Algunas veces el teclista, Julio, trae una canción, buscamos una forma y yo le saco una melodía o Dani también últimamente alguna idea que ha tenido en la guitarra, a partir de ahí construimos. Tenemos varios puntos de partida, no un único punto.”

A la hora de componer, el grupo ha tomado la mecánica de grabar el proceso. De esa forma, se puede recuperar con facilidad sonidos que han podido pasar de desapercibidos.

Jose Casas intenta que los arreglos reflejen la personalidad de los integrantes. “Por eso es “Casas y La Pistola”, porque la banda tiene su aporte en el resultado final”.