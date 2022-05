Izquierdo y los acoples: "Un músico es músico no por lo que se pueda encontrar, sino por necesidad de expresarte"

Izquierdo y Los Acoples es una banda sevillana compuesta por cinco músicos de gran trayectoria musical. Gracias a esta, la variedad de influencias de los componentes ha afectado a su sonido roquero, que se puede disfrutar en su segundo disco: ‘Geometría de una bomba’.

Álvaro Izquierdo, su cantante, nos ha presentado este trabajo compuesto por él y por Epi Malpaso: “Epi es una persona que procede más del mundo del noise y yo procedo más del pop y del powerpop. La mezcla de las dos cosas hace que Izquierdo y los acoples sea, en mi modesto entender, un proyecto bastante viable y bastante atractivo.”

¿Quién es Álvaro Izquierdo? "Es una persona con suerte que un día lo atrapó el rock and roll”, confiesa el cantante. “En casa de unos amigos alguien trajo un disco de Los Beatles en un barrio flamenco y, de repente, sonó Twist and Shout y mi vida cambió”. “A partir de que Helio deja de existir, la música te sigue llamando.“ En la adolescencia, se embarcó en “el proyecto Helio con el que prácticamente he dedicado casi el 100% de mi vida como músico”. Álvaro cuenta que “a partir de que Helio deja de existir, la música te sigue llamando”. “Un músico es músico no por lo que se pueda encontrar, sino por necesidad de expresarte”. Al encontrar esta manera de comunicación, para los músicos es muy difícil desprenderse de este proyecto de por vida. “Lo que nos hace feliz es vernos en el local de ensayos, seguir grabando discos y seguir contando con gente que nos siga”.

La sinergia entre Epi y Álvaro Izquierdo tenía una serie de improvisaciones con alma de temas compuestos, aunque no terminados. En un encuentro con el gran músico sevillano Epi Malpaso en el Corto Maltés, un templo cerrado del rock and roll, deciden dar forma a esas canciones, que se materializaron en un primer EP llamado ‘En Buena Compañía’. “Él perfecciona las canciones y, sobre todo, le da un aire distinto. El mestizaje de influencias nos da un resultado que nos satisface a los dos y el grupo gusta.” “Nosotros no somos un dúo, sino que somos un grupo, pero siempre en los grupos hay gente que hace propuestas y, en este caso, esos somos Epi y yo. Después, cada uno de los miembros del grupo le da su parte personal”, explica Álvaro. La última incorporación en la banda ha sido Domingo Díaz que se ha encargado de la producción del segundo disco, ‘Geometría de Una Bomba’. Izquierdo admite “que, con él, hemos ganado no solo en la perfección del sonido, de la grabación y de la producción del disco, sino también un toque de frescura importante”, al ser el más joven de la banda. Izquierdo recalca que “ha habido una evolución y cambios de formación, pero, sobre todo, lo que sigue habiendo en nosotros es que nos sigue divirtiendo la música, que es lo fundamental”.

La voz de ‘Geometría de Una Bomba’ Como ya hemos comentado, son muchas las influencias de Izquierdo y los acoples. Son tantas que “van a un lado y otro del Atlántico. Hay mucha influencia de Los Beatles, de Los Rollings Stones, pero estos, a su vez, tienen influencias del soul de finales de los años cincuenta”. Píntalo de negro. El soul y sus historias El Dr J y los Beatles Escuchar audio Además de la influencia de los años sesenta, al final de los setenta se produce el gran fenómeno de la New Wave. “Este es el que marca definitivamente mi forma de entender la música”. Álvero Izquierdo admite: “Yo especialmente no soy un músico muy documentado”. Confiesa que, cuando escucha música, a veces no recuerda qué es lo que ha escuchado. “Se me queda algo que me gusta o que no me gusta”. Gracias a Internet, le es más fácil “averiguar la trayectoria o saber más sobre un grupo”. El sótano Punk, Power Pop, New Wave,... de Stimulators a Los Pepes Escuchar audio Sin embargo, al componer, el cantante se deja llevar. “Es importante dejar la mente en blanco”, aconseja. Más tarde, al mostrárselo a otros, ha habido ocasiones que le han dicho que le recordaba a otra canción. Normalmente, el cantante “no he oído a ese grupo y lo buscas y dices ‘es verdad, tienes razón’”.

La evolución entre discos Las composiciones siempre tienen un aspecto autobiográfico porque, según Izquierdo, “uno siempre tiene determinados flashes cuando compone letras, sobre todo, de determinadas vivencias”. Un compositor no puede dejar de lado sus experiencias, pero el oyente no sabe dónde está la línea entre la fantasía y la realidad. La diferencia principal entre ambos discos es que ‘Geometría de una bomba’ es un disco de ficción. “Uno no sabe dónde está la fantasía y la realidad”, recalca el cantante, “‘Geometría de una bomba’ fundamentalmente es la evolución, la madurez de un proyecto a lo largo de los últimos cuatro o cinco años.” “Los discos están ahí. Son atemporales. La música no es moda.“ Este proyecto musical se desarrolló a pesar de las circunstancias adversas de la pandemia. Aunque ninguno de los dos discos haya podido promocionarse como es debido, ya que ‘En Buena Compañía’ se presentó en febrero de 2020 y ‘Geometría de una bomba’ en octubre de 2021, “da igual, los discos están ahí. Son atemporales. La música no es moda. Nosotros siempre vamos a estar luchando contra lo que hoy es la industria musical y, digamos, el trabajo en serie de la música. Somos artesanos del rock and roll”.

Categorizar la música de Izquierdo y los acoples “Nuestra forma de trabajar se caracteriza por no encasillarnos.“ La filosofía del PowerPop es que con “una progresión de tres acordes y una buena melodía podían hacer canciones que fuesen divertidas y que, además, invitara a los demás a bailar”, explica Álvaro. “Eso es lo que nosotros pretendemos, pero nuestra forma de trabajar se caracteriza por no encasillarnos, es decir, ‘Geometría de una bomba’ tiene distintas influencias de las fuentes donde bebemos cada uno”. Rock and Roll Highschool Cap. 55; Pioneros del Power Pop (1972- 1977) Escuchar audio Álvaro confiesa que “normalmente los temas nacen de improvisaciones que yo suelo hacer. Cuando improviso, no estoy pensando qué tipo de tema voy a hacer. Después se perfecciona”. Una vez creada la improvisación, Epi y el resto del grupo aporta su parte. La ventaja de trabajar en un proyecto de grupo es que “siempre se enriquecen” porque cada uno aporta lo mejor de ellos. El tema que da nombre al disco es puramente PowerPop mientras que ‘Tú vencerás’ tiene más influencia soul. El disco incluye la colaboración de Gualberto: ‘Dime tiempo’, un tema absolutamente psicodélico. “No deja de ser un homenaje a la belleza que pueda crear una persona como Serrat.“ El rock americano de la costa oeste a finales de los setenta está presente en ‘Junto la estación’. En su caso, la improvisación nació de hacer una lectura de la canción ‘Penélope’ de Serrat. Siempre que la escuchaba, Álvaro se planteaba lo que le pasaba a la mujer, cuál era su problema y por qué estaba en la estación. “Junto a la estación ocurre ese hecho que marca la vida de Penélope y, junto a la estación, se produce esa despedida en la que él no olvida a esa mujer y ella se queda allí pensando que le había ocurrido algo bonito”, Izquierdo, como admirador de Serrat, añade: “Esto es simplificar mucho las cosas, pero no deja de ser un homenaje a la belleza que pueda crear una persona como Serrat.” Con todo su cariño, ha adaptado esa historia a una ficción paralela para hablar prácticamente de lo mismo. Izquierdo ha llegado a la conclusión de que “a veces es mejor que el que escucha las canciones imagine qué es lo que quieres decir”. Tras años de experiencia, “creo que es bueno hablar un poco de qué se dicen determinadas canciones. En otras es mejor pensar qué es lo que ha querido decir porque, a veces muchas veces, decimos cosas sin querer decir nada”. El nihilismo ha ocurrido siempre en la historia del rock and roll. Se juega con las palabras sin terminar de aclarar el significado para que el oyente deje volar su imaginación. En la producción, el grupo ha querido simplificar ‘Junto a la estación’. No la ha llenado de coros, sino que han querido reforzar la armonía. “Esta canción también puede ser un homenaje indirecto a The Long Ryders”, aclara haciendo referencia al estilo de música. “Son muy sinceros y muy directos, grupos con guitarras pesadas, grandes armonías y capaces de hacer grandes cosas con una progresión de tres acordes”. El sótano Especial The Long Ryders Escuchar audio

La dificultad de sacar un disco “Un disco no solo es el resultado final.“ A pesar de que es indudable las horas de trabajo, “a veces se banaliza el resultado del disco”, comenta el cantante. No se tiene en cuenta que “un disco no solo es el resultado final. El disco también es un trabajo de armonizar todas las ideas y de producción posterior, es decir,” hay que componer, grabar, producir, mezclar voces e instrumentos y arreglar. “Una vez que te metes en el estudio, entras en un mundo donde hay que ir sumando capas como si fuese un cuadro hiperrealista”. Este trabajo tan elaborado tiene como resultado un sonido perfeccionado donde “las guitarras tienen diálogos, donde la melodía esté bien pausada y esté bien respirada”. “Tiene mucho trabajo detrás como para no llegar al final de una canción.“ Las horas invertidas no se ven recompensadas en la sociedad del consumismo rápido. “Un disco tiene mucho trabajo detrás como para no llegar al final de una canción, que es lo que lamentablemente está ocurriendo hoy en día”, se queja Álvaro. “Sacamos un disco, le vamos dando para delante, escuchamos 10, 20 segundos o un minuto del tema y al final hacemos una especie de idea”. Además, tiene que aguantar críticas sobre el precio del disco al llevar cinco canciones. “Las canciones no se venden al peso”. Álvaro recalca que hay que darle importancia al trabajo que se elabora durante meses o años. “Yo nunca discuto el precio de los discos porque, en el mundo en el que nos movemos, tenemos que autoproducirnos y autodistribuirnos. Nuestro producto no es competitivo. Esto es como si uno hace agricultora ecológica o compra agricultura intensiva. No, no es lo mismo y, como los productos no son iguales, no se puede comparar básicamente”.