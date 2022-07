La falta de serotonina podría no estar detrás de la depresión, como se venía pensando desde hace más de medio siglo. Así lo ha cuestionado un trabajo de investigadores internacionales publicado en la revista científica Molecular Psychiatry y basado en la revisión de 17 estudios sobre la materia: La teoría de la depresión de la serotonina: una revisión general sistemática de la evidencia.

La idea de que la depresión es el resultado de anomalías en las sustancias químicas del cerebro, particularmente la serotonina (5-hidroxitriptamina o 5-HT), "ha sido influyente durante décadas". De hecho, se estima que el 80% de las personas creen que esta enfermedad mental está causada por un "desequilibrio químico", lo que ha proporcionado hasta ahora una importante "justificación" para el uso de antidepresivos, según ha señalado el artículo.

El vínculo entre la disminución de la serotonina y la depresión se planteó por primera vez en la década de 1960 y se publicitó a partir de los años 90, con la llegada a la industria farmacéutica de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como el Prozac. Medicamentos cuya aparente eficacia, de acuerdo a los expertos, mostraba supuestamente que la serotonina estaba implicada en el trastorno.

Los hallazgos sugieren que los antidepresivos no funcionan cómo se creía

Sin embargo, ahora esta revisión no ha podido encontrar evidencia que respalde el papel de la serotonina en la depresión ni de que esta se asocie con concentraciones reducidas del neurotransmisor. "Lo que sugiere que los antidepresivos no funcionan de la forma en que originalmente se pensaba", ha detallado la directora del estudio, Joanna Moncrieff, en un comunicado.

"Hay otras explicaciones" de cómo los antidepresivos afectan a las personas y por qué pueden ser útiles, pero "no tienen que ver con revertir las anomalías cerebrales subyacentes". Entre ellas, la investigadora de la el University College London propone que estos medicamentos cambian la química cerebral normal atenuando tanto las emociones negativas como las positivas y que también actúan induciendo "esperanza y optimismo" a través del efecto placebo.

No obstante, a largo plazo, estos efectos pueden no ser tan útiles e incluso nocivos, ya que son capaces de crear dependencia: "El uso a largo plazo de drogas que adormecen las emociones también puede tener consecuencias psicológicas dañinas porque puede impedir que las personas encuentren otras formas potencialmente más duraderas de controlar sus emociones". Pero, si se quiere dejar de tomarlos, no se debe hacer de acuerdo a las instrucciones del médico y con calma.