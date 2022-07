Uno de los libros más sorprendentes e imaginativos que leeréis este año es Alguien se Despierta a Medianoche (Libro de los profetas) (Reino de Cordelia), del escritor Óscar Esquivias (Burgos, 1972) y el ilustrador Miguel Navia (Madrid, 1980), que han convertido Burgos, Madrid, Bilbao o Valladolid en escenarios de relatos bíblicos. Con imágenes sorprendentes en las que vemos a ángeles, patriarcas o profetas, caminando por la Gran Vía.

Preguntamos a Óscar (El sueño bendito, Inquietud en el paraíso) cómo nació este proyecto tan original: “Un día Miguel me enseñó algunas láminas que tenía ya dibujadas, nacidas en diferentes momentos, a las que buscaba dar un hilo conductor. Entre ellas había vistas urbanas que me parecieron versiones modernas de las ciudades bíblicas, como si Madrid (por ejemplo) fuera una nueva Nínive, Sodoma o Babilonia, por la que vagaban profetas solitarios, cada uno con su verdad incómoda. Esta fue la idea seminal y de ella fue surgiendo todo”.

En cuanto al título, Miguel Navia (Disque Bleu, Estampas, 1936) nos confiesa: “Fue cosa de Óscar, mientras trabajábamos en el libro nosotros le llamábamos El libro de los profetas, pero como hay muchos El libro de…, Óscar acudió a esa cita del profeta Elías. A mí me parece un acierto, pues creo que representa muy bien el tono onírico y crepuscular del trabajo”.

“Si no me acuerdo mal –añade Óscar-, el primer cuento que escribí fue Tengo sed (inspirado en un dibujo de Miguel de una fiesta en una azotea de la Gran Vía madrileña; el texto está basado muy libremente en un episodio de la vida del profeta Elías). La última ilustración que dibujó Miguel es la de un personaje entrando en un portal de Pitești . Recrea en ella un pasaje del cuento Himno a la caridad (que, a su vez, desarrolla unas palabras de san Pablo en su primera carta a los corintios)”.

“ La elección de los temas literarios ha sido variada –continúa el escritor-. Algunos surgieron a partir de las ilustraciones preexistentes, otros se basan en ciertos episodios bíblicos que me gustan especialmente y que me apetecía parafrasear, y algunos fueron fruto de conversaciones con Miguel sobre asuntos que nos interesaban a los dos (por ejemplo, los personajes errantes y perdidos por el mundo que tienen la sensación de obedecer a una voluntad ajena ). Siempre tuvimos como objetivo hacer un libro rico en registros, formas y tonos, en el que hubiera espacio para cuentos largos, aforismos, poemas o microrrelatos y para imágenes también muy variadas”.

“Un reto que me he encontrado a menudo es el de ir intentado crear posibles sub-tramas mediante elementos que aparecen a modo de atrezo en las ilustraciones , sin interferir en la historia, pero sí añadiendo pequeños detalles que ayuden a enriquecer la atmósfera, unas veces han sido personas, otras objetos y otras pequeñas situaciones que se dan, siempre, en segundo plano. Al final he tenido que recurrir a mucha más documentación de la que imaginé en un principio”.

“He tenido que rehacer algunas partes de los dibujos más antiguos, también he ampliado otros para añadirles fragmentos nuevos –añade-. Cuando los doy por terminados, los escaneo y trabajo el color y las luces en digital. El color digital infiere una especie de aura de irrealidad en las escenas que me gusta mucho ”.

Un libro que les ha llevado 10 años de trabajo

Cuando veáis el libro comprenderéis por qué les ha llevado diez años de trabajo. Pero le preguntamos las razones a Óscar: “Hemos tardado tanto por la necesidad de compatibilizar este proyecto con otras tareas. El trabajo de Miguel ha sido especialmente laborioso y yo creo que este tiempo tan largo le ha servido para hilar maravillosamente las ilustraciones y llenarlas de símbolos y motivos recurrentes. También ha podido aquilatar muy bien el ritmo plástico del libro. El orden de los relatos y de las imágenes ha sido responsabilidad suya. En el libro no aparecen en el orden cronológico en que fueron creados unos y otras, sino en el que a Miguel le pareció más apropiado para la lectura”.

Hemos preguntado a escritor y artista cuáles son sus relatos e ilustraciones preferidas, empezando por Óscar: “De los textos, me siento especialmente contento con Himno a la caridad, entre otras razones porque creo que es fiel a la idea de san Pablo sobre la primacía del amor sobre todo lo demás (aunque seguramente el apóstol habría considerado este cuento un disparate completo)”.

“En cuanto a las ilustraciones –continúa el escritor-, siento debilidad por la del niño que, al abrir la puerta de una habitación, se encuentra con un barquero que lo espera para atravesar las aguas de un lago o un mar. Es una de las que acompañan al cuento La visita y creo que ahí vibra especialmente la capacidad de Miguel para crear imágenes bellas y poderosas, llenas de fuerza y misterio. En cualquier caso, se abra el libro por donde se abra, el lector va a encontrar una ilustración maravillosa e inolvidable”.

Ilustración de 'Alguien se Despierta a Medianoche'

Miguel Navia confiesa que no es fácil elegir entre los trabajos que has realizado durante tanto tiempo: “No sabría decirte, han sido siete años conviviendo con este trabajo, ahora no me siento capaz de elegir. En lo referente a los relatos, de los más breves te diría que El último detalle y Deposuit, son potentes y me gustan mucho. de los más largos Va, pensiero, sull’ali dórate, Himno a la caridad y La visita”.

“Respecto a las ilustraciones –añade el dibujante-, no tengo ni idea, he intentado recurrir a elementos gráficos que quería utilizar desde hacía años y experimentado con cuestiones técnicas que ya me iba pidiendo el propio dibujo. En casi todas hay elementos que me resultan especiales por una razón u otra”.

En cuanto a sus proyectos, Óscar Esquivias nos comenta: “Seguir llenando el mundo de libros, a ser posible tan hermosos como este (espero poder terminar más o menos pronto una novela)”.

Sergio Navas también tiene ganas de afrontar nuevos desafíos: “Es curioso, con este trabajo he terminado una serie de libros muy personales que comencé por el 2015 y en los que he estado sumergido hasta ahora. Los otros dos son Estampas 1936 y Disque Bleu. Ahora toca empezar con algo nuevo, tengo muchas ganas de volver a hacer algo de comic”.