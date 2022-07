El actor que interpretó al sargento de la Policía de Nueva York Phil Cerreta en la serie Ley y orden, Paul Sorvino, ha muerto este lunes a los 83 años.

Sorvino, quien era también conocido por su papel como el gánster Paulie Ciciero en la película estadounidense Goodfellas, trabajó en cine y televisión durante más de 50 años.

“I am completely devastated

The love of my life & the most wonderful man who has ever lived is gone . I am heartbroken ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0wBSG3uTgD“