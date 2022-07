El suministro de gas desde Argelia a España a través del gasoducto Medgaz se ha restablecido tras una avería puntual experimentada este domingo. En un primer momento, la empresa argelina de hidrocarburos Sonatrach informó en un comunicado de una interrupción "temporal" del suministro de gas hacia España, y aclaraba que los equipos técnicos españoles estaban trabajando intensamente para llevar a cabo las reparaciones necesarias.

No obstante, fuentes de Enagás han explicado, posteriormente, a Efe que el suministro no se ha interrumpido en ningún momento, y que el incidente sólo ha obligado a realizar labores de mantenimiento durante unas dos horas. A mediodía, durante unos trabajos de mantenimiento rutinarios en la Estación de Compresión de Beni Saaf de Medgaz, se ha producido el cese momentáneo de los flujos que parten desde la planta de Argelia hacia la Conexión Internacional de Almería.



Esto ha provocado una disminución, pero no la interrupción, en los caudales de entrada a España por dicha conexión internacional; en el lado español, añaden las mismas fuentes, no ha habido ninguna afección a la seguridad de suministro. Desde el ministerio de Transición Ecológica apuntan que el fallo ha provocado un descenso de los flujos de entrada de 200.000 Nm3/h, hasta los 704.000 Nm3/h. Pero en ningún momento se ha interrumpido, destacan desde Enagás, y la actividad ya ha sido restablecida y normalizada, han señalado las mismas fuentes.