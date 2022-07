Circulan varios vídeos de helicópteros lanzando fuego en áreas forestales. Se dice que muestran la actividad pirómana de medios oficiales. Los vídeos son antiguos, corresponden a helicópteros que realizan contrafuegos y no se han grabado en España. Es falso que estén intentando generar incendios forestales en España este verano.

“Helicópteros incendiarios” titulan en Telegram a un vídeo en el que vemos a estos dispositivos vertiendo fuego sobre un incendio. En Twitter un usuario escribe que “Los incendios en España son todos provocados por el propio gobierno, que busca convencer a la población para que piense que es a causa del inexistente cambio climático”. Adjunta un vídeo de un vehículo aéreo lanzando fuego a una montaña. Los mensajes de helicópteros derramando llamas se han difundido de tal manera que se han hecho caricaturas de Pedro Sánchez junto a uno de ellos señalándole como culpable de los incendios “Igual que en Sierra Bermeja”.

El segundo vídeo graba desde un aparato en vuelo cómo se lanza el fuego sobre un bosque. Este vídeo tampoco es actual. En Turquía circuló el mismo bulo sobre su país en 2021, una búsqueda inversa nos muestra el vídeo en ese año y titulado en turco como “vídeo impresionante” en YouTube , pero un medio digital turco desmintió que se tratara de Turquía . También encontramos este vídeo publicado en una página rusa en 2020 . Por lo tanto, ambos vídeos no pertenecen a incendios actuales.

Aramendi explica que un director técnico de extinción del incendio debe “estudiar las zonas propicias, fundamentalmente por las condiciones meteorológicas”, entre otros factores topográficos” y que luego “se ejecuta mediante antorchas de goteo por los bomberos forestales con las que se va quemando el combustible de la zona delimitada”. No es una técnica utilizada en primera instancia . El ingeniero experto señala que se usan “en incendios con frentes que se dirigen a poblaciones y ponen en riesgo a la misma” o también para evitar que se quemen “superficies forestales de mayor tamaño, aunque al quemar sacrifiques una parte de la vegetación, evitas que se quemen muchas más hectáreas”.

En VerificaRTVE hemos hablado con Rafael Aramendi Sánchez, ingeniero técnico forestal y responsable de la unidad de protección civil de la subdelegación del Gobierno en Ávila, que nos explica que este fuego técnico “consiste en quemar combustible forestal, normalmente de forma lineal, de manera que se hace siempre fuera del propio incendio y de los frentes donde está activo”. Así, una vez llega el frente del incendio a la zona ya quemada por el contrafuego, “al no encontrar combustible, no tiene ese elemento indispensable para seguir en combustión”, declara el experto. Por lo que el incendio podría detenerse.

No. Es una técnica que requiere un estricto control a cargo de profesionales . Entre las medidas de protección que se deben tener en cuenta cuando se realiza un contrafuego hay tres que son fundamentales: Asegurar que no hay nadie entre el contrafuego y el frente del incendio, contar con “un apoyo de maquinaria, con un bulldozer con autobombas de agua” y que los bomberos forestales “estén muy atentos para que el fuego creado no salga de donde nos interesa”. El experto subraya que no debemos confundir este término con “cortafuegos” , que consiste en eliminar la vegetación en un terreno grande dejando solo el suelo mineral para “separar el combustible forestal”. Esto sirve para “meter medios para trabajar en el incendio o incluso para dar desde ese cortafuegos un contrafuego”.

¿Se puede hacer un contrafuego desde un helicóptero?

Sí, pero en España no se utiliza esta variante. Aquí todos los contrafuegos se hacen desde el suelo. En los vídeos analizados vemos que el fuego no sale directamente desde el helicóptero, sino que lo hace desde una máquina roja con un tubo de metal. Se trata de un dispositivo que se comercializa con el nombre de Helitorch, “un dispositivo de encendido aéreo colgado o montado en un helicóptero” usado para crear contrafuegos. Aquí puedes ver cómo funciona el dispositivo. Hemos buscado si este aparato se utiliza en España, pero no hay registro de ello.

Nicolás López Molina, director del Centro Operativo Regional del Plan INFOCAM de Castilla-La Mancha, confirma que “En España no tenemos constancia de que se haya utilizado contrafuego desde un helicóptero, el Helitorch, para realizar quemas técnicas durante un incendio, ni tampoco para quemas técnicas en prevención”. Según cuenta, esta práctica sí se utiliza en países como EE.UU. o Canadá “tanto en prevención de incendios forestales como en extinción de incendios forestales”.

Los videos que hemos analizado son bulos. No es cierto que desde el gobierno se estén utilizando helicópteros para quemar los bosques este verano. Estos vídeos que muestran la técnica del contrafuego desde un helicóptero no son actuales y no se usan en España según los expertos que hemos consultado. Tampoco encontramos planes de su utilización en un futuro.