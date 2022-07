Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Rusia aumenta los ataques en Donetsk con Síversk en el punto de mira

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha defendido las sanciones contra Rusia, pese al aumento de los precios de la energía, y pidió "paciencia estratégica" a los ciudadanos hasta que el Kremlin ponga fin a la guerra contra Ucrania. "Ahora, mientras la guerra se prolonga y aumentan los precios de la energía, mucha gente en Europa y en otros lugares se pregunta si estas sanciones están funcionado o si los efectos secundarios son demasiado grandes", ha escrito Borrell en un nuevo artículo en su blog.

