L'exconseller d'Interior, exdelegat del Govern i exsecretari general del PP de les Balears té un peu a la presó després que el Tribunal Suprem hagi confirmat la sentència de 3 anys i mig de presó pel cas Over. L'alt tribunal condemna José María Rodríguez per prevaricació per haver pagat mitjançant contractes públics a un publicista que havia fet feina per al PP de les Balears. El Suprem rebutja així el recurs de cassació que havia presentat Rodríguez, que també va ser president del PP de Palma. En el cas Over, en el seu dia, també va ser condemnat l'expresident Jaume Matas a dos anys i mig de presó.

Desestima els recursos presentats El Suprem desestima els recursos que va presentar la defensa de qui va ser home fort del Partit Popular a les Balears. Els advocats consideraven que s'havia vulnerat el dret de tutela judicial efectiva i de presumpció d'innocència i per aplicació indeguda del Codi Penal. El que sí que va considerar la condemna era l'atenuant de dilacions indegudes durant el procés ja que els fets es remunten a la campanya electoral del 2023 i no es va començar a jutjar fins al 2018 i no va quedar vista per a sentència fins al 2019.

Agència Over Marketing El cas Over prové de la peça 27 de la macrocausa del Palma Arena. Investigava la concertació de Jaume Matas amb l'empresari Daniel Mercado per pagar-li el treballs de la campanya electoral del 2003 amb contractes públics fraudulents. Mercado era el propietari de la societat Over Marketing que s'havia encarregat de la campanya de publicitat dels comicis autonòmics i municipals. Les adjudicacions presumptament corruptes es varen fer a través de les conselleries d'Interior, Salut i la direcció general de Tecnologia.