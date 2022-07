El Partido Laborista de Reino Unido, el principal grupo opositor, presentará este martes una moción de censura con la intención de celebrar mañana la votación e intentar apartar al todavía primer ministro en funciones, Boris Johnson.

Johnson presentó el pasado jueves su dimisión, pero continúa ejerciendo como jefe de Gobierno de forma temporal hasta que el Partido Conservador lleve a cabo el proceso para designar a su nuevo líder, un anuncio previsto para el próximo 5 de septiembre.

El líder laborista, Keri Starmer, ha asegurado que el Partido Conservador ha llegado a la conclusión de que "el primer ministro no es apto para el cargo" y ha señalado que sería "intolerable para el país" dejar que Johnson "se aferre al cargo durante semanas". "Dado que los conservadores no han actuado en interés nacional, los laboristas lo harán", ha recalcado a través de su cuenta en Twitter.

