En las redes sociales se ha hecho viral un vídeo publicado por la coordinadora de VOX en Terrassa (Barcelona) que sugiere en forma de pregunta si el castellano está siendo prohibido en un instituto de la localidad. Se trata de un mensaje engañoso que saca de contexto una publicación dirigida a una pequeña parte del colectivo araboparlante y que ignora la presencia del castellano como lengua dominante en el centro como prueban los datos que nos ha remitido su director.

Alicia Tomás, coordinadora de VOX en Terrassa (Barcelona), ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se pregunta: “¿Está prohibido el español en las escuelas catalanas pero nos meten el árabe? ¡Qué vergüenza!”. También incluye un vídeo en el que dice que varias familias se han dirigido a ella para denunciar que “a la hora de inscribir a sus hijos en el instituto la página web está exclusivamente en catalán y en árabe. ¿Es ya el árabe una lengua oficial en Cataluña?”.

El documento que se exhibe consta de dos páginas. En él están escritas 7 frases en catalán y árabe. Cada frase como “Libro de familia” o “Carnet de familia numerosa” se acompaña de una foto en gran tamaño del documento mencionado. Tomás concluye: “Esto es una muestra más de la islamización que estamos sufriendo en Terrassa”. El mensaje incluye el hashtag #BarriosSeguros. Hasta el momento el vídeo ha sido visto por 8.400 usuarios.

A través de VOX, hemos intentado contactar con la autora del tuit pero esta formación política nos ha redirigido a Manuel Acosta, diputado en el Parlamento catalán. Acosta sostiene que la denuncia es oportuna porque “estamos en Cataluña, estamos en España, es verdad que buena parte de la población, en algunos barrios, proviene de otros lugares, tendrán sus costumbres y su lengua pero se han integrado aquí en España y se aplica la ley igual para todos”. Acosta añade que “no tiene sentido que este documento esté solamente en catalán y árabe, tendría que estar en catalán, castellano y árabe”. VOX se opone a la política lingüística de la Generalitat, incluso se ha querellado contra su consejero de educación. En 2021 puso en marcha la campaña #Stopislamización en Cataluña.

El contexto de esta comunicación El instituto que ha cursado esta comunicación es el Mont Perdut, que se ubica en el barrio de Can Anglada de Terrassa. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, en el Distrito II de Terrassa, donde se ubica este barrio, el 28,4% de la población es de origen inmigrante. El principal colectivo extranjero de Terrassa es el marroquí (43,7% sobre el total de población de origen inmigrante). Can Anglada apareció ampliamente en los medios en julio de 1999 tras producirse incidentes muy graves entre jóvenes autóctonos y de origen marroquí. El director del Instituto Mont Perdut, Josep María Argemí, explica a VerificaRTVE que el documento es real. En la web del instituto comprobamos que la información general del centro no está en catalán y árabe sino únicamente en catalán (por ejemplo cuando se explica el procedimiento de preinscripción). Según del director del instituto, el documento de preinscripción en catalán y árabe apareció como una opción anexa al texto principal mientras duró el periodo de formalización de este trámite y ahora no está disponible. En consonancia con el perfil sociocultural del barrio, Argemí explica que “un tercio de sus 600 alumnos es de orígen árabe”. Preguntado sobre el motivo de la comunicación en catalán y árabe nos explica que “la inmensa mayoría de las familias conocen el catalán y el castellano pero hay unas pocas, entre 5 y 10, en las que el interlocutor con la familia no sabe ninguna de las dos lenguas”. Argemí dice que, pensando en este colectivo minoritario, elaboraron una guía adicional con fotos y palabras clave en árabe para que las familias no se olvidaran los papeles necesarios para la matrícula. “Está dirigido a ciertas familias de origen árabe cuyos interlocutores con la familia no tienen ningún conocimiento ni de catalán ni de castellano y que necesitamos que nos traigan los documentos”, dice. Fragmento del documento de preinscripción dirigido al colectivo araboparlante tal y como aparece en el video de VOX cropper

El castellano como lengua dominante en el Instituto Mont Perdut El director del Instituto afirma que la frase del tuit donde se cuestiona que se esté prohibiendo el castellano “es aberrante”. “No he escuchado nunca a ningún alumno en el patio hablar en catalán. Nunca. Llevo cuatro años de director. Es un entorno en el que la lengua catalana está prácticamente ausente”, afirma, y luego añade: “Nos estamos rompiendo los cuernos para conseguir la equiparación entre el castellano y el catalán y no lo estamos consiguiendo”. En relación con el debate sobre el porcentaje de clases en castellano en la educación en Cataluña, Argemí explica que “el 50% de las clases del instituto son en castellano”. Preguntado por los motivos de esta proporción afirma que “la presencia del castellano es tan, tan, tan masiva que hay profesorado que para hacer mejor la clase la hace en castellano, a pesar de que debería hacerla en catalán según la normativa”. Añade que en las pruebas de competencia lingüística que se hacen al alumnado de 4º de la ESO, más del 80% obtiene un nivel alto o medio-alto de castellano frente al 20% que consiguen una nota similar en catalán. El director nos facilita una imagen hecha con su móvil en la que aparece la distribución de notas en materia de competencia lingüística del curso 21-22. Fotografía de las calificaciones en catalán (arriba) y castellano (abajo) correspondientes a cuarto de la ESO en el curso 21-22 del Instituto Mont Perdut. Las zonas verde y naranja indican nivel alto o medio alto. Las zonas azul y roja indican nivel bajo o medio bajo. VerificaRTVE