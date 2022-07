Francesco Bagnaia triplica la taxa d'alcoholèmia en un accident a una carretera d'Eivissa

La Policia Local de Sant Josep de sa Talaia i la Guàrdia Civil varen intervenir en un accident de trànsit la matinada de dimarts a Eivissa però no podien sospitar que el conductor del vehicle era i és un dels més reconeguts pilots de MotoGP. I més sorpresa encara quan el conductor va donar positiu a la prova d'alcoholèmia.

El protagonista d'aquesta història és Francesco "Pecco" Bagnaia, pilot italià de motos que passa les vacances a Eivissa. La matinada de dimarts va agafar un Citroën C-4 després de prendre unes copes. El cotxe va sortir de la carretera i Bagnaia va triplicar la taxa d'alcoholèmia amb un resultat de 0,83 mg/l, segons ha pogut confirmar l'Agència EFE.

Francesco Bagnaia s'enfronta ara a un judici ràpid per un delicte contra la seguretat vial i serà el jutge el que imposi la sanció que consideri oportuna i que podria implicar la retirada del permís de conduïr. El pilot de Moto GP, que acaba de guanyar el Gran Premi d'Assen, ha demanat perdó a través de les xarxes socials. L'accident, que es va produir a la carretera de les Salines, no va tenir més conseqüències però el pilot italià ha fet un acte de contricció.

Demana disculpes

“Mai t'has de posar al volant si has begut“

El pilot italià ha dit que venia d'una festa amb amics, precisament per celebrar el podi a Assen. Sortia d'una discoteca i el seu contxe va sortir de la carretera sense provocar ferits ni danys personals. Bagnaia demana perdó i diu que ha estat una errada que no es tornarà a repetir. Si beus, afirma el pilot italià de 25 anys, no has d'agafar un cotxe.