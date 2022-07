Una exposición nos muestra los orígenes de 'Dragon Ball'

Este 2022 se cumplen 30 años de la llegada a España del manga de Dragon Ball (1992), aunque el anime llegó un par de años antes, en 1990. Esta creación de Akira Toriyama es, posiblemente, la serie japonesa más importante para comprender el actual auge del manga en todo el mundo. Por eso queremos recomendaros la exposición El arte de Dragon Ball, que podrá verse en el Museu del còmic de Sant Cugat, hasta el próximo 30 de septiembre y que profundiza en los orígenes de Son Goku, nos muestra su impacto en Cataluña y nos descubre cómo se hizo la serie de dibujos animados paso a paso. Todo ello a través de bocetos originales, acetatos, manga japonés y otras piezas importadas directamente de Japón.

Diana Villanueva, Gerente del museo, nos comenta por qué han querido dedicar esta muestra a Dragon Ball: "Teníamos el objetivo de hacer una exposición temporal que acercara el museo a una generación más joven. Teniendo en cuenta la actual afluencia del Manga Barcelona (anteriormente conocido como Salón del Manga) y el interés cada vez más alto de series de anime entre los jóvenes, creímos que apostar por el manga era una buena opción".

"Y qué mejor que Dragon Ball, el manga que hizo popular este género en nuestro país, que se ha convertido en cultura para una generación y que abrió la puerta a que otros animes (Naruto, Pokemon, One Piece, etc) llegaran a nuestro país y en general al mundo occidental", añade Diana.

Preguntamos a Adrián Encinas, comisario de la exposición, por qué la serie sigue teniendo tanto éxito: " Son Goku es un héroe. Un personaje inocente, que vive aventuras, que se sacrifica por la gente , que da segundas oportunidades y que siempre se supera a sí mismo. Con estos valores es muy difícil que a alguien no le guste Son Goku, de hecho muchos personajes de anime posteriores comparten gran parte de su personalidad (Naruto, Ash de Pokemon o Luffy de One Piece son algunos ejemplos)".

El origen de 'Dragon Ball'

En la exposición también se presta mucha atención al nacimiento de Dragon Ball. "Toda leyenda tiene un origen -asegura Adrián-. En este caso el origen se remonta a 1984, en el lejano Japón, y con un joven llamado Akira Toriyama como protagonista".

"Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955, en Nagoya (Japón) -continúa-. Antes de dedicar su vida a la elaboración de historietas fantásticas, Toriyama estudió diseño gráfico en la Escuela Superior Industrial de Aichi. Posteriormente trabajaría en una agencia de publicidad durante tres años".

"El artista, que sentía que no encajaba en su trabajo -añade el comisario-, no tardó en dedicarse totalmente a la creación de manga publicando su primera obra en 1978, titulada Wonder Island. La obra fue publicada en la revista semanal japonesa Shonen Jump de la editorial Shūeisha, revista de renombre en la que también publicaría sus grandes obras posteriormente".

"Toriyama cosecha su gran primer éxito en 1980 con la publicación de Dr. Slump, también en la revista Shonen Jump. Dr. Slump narra las disparatadas vivencias del profesor Senbei Norimaki y de Arale, un robot creado por él mismo con la apariencia de una niña. La historia fue recibida con entusiasmo entre los lectores, y la adaptación a la televisión llegó tan solo un año después".

"Fan de Bruce Lee y las artes marciales -nos comenta Adrián-, Toriyama elabora una historieta corta de dicha temática titulada Dragon Boy. Fue publicada en 1983 en la revista Fresh Jump y, junto a la influencia de la novela tradicional china Viaje al Oeste, sentaría las bases de la obra de su vida, Dragon Ball".

Una de las piezas de la exposición 'El arte de Dragon Ball'

"En 1984 se publica Dragon Ball, también en la revista Shonen Jump -asegura el comisario-. La historia cuenta las aventuras de Son Goku, Bulma y sus amigos, cuyo objetivo es reunir siete bolas mágicas que permiten invocar a un dragón, el cual puede conceder cualquier deseo. La obra es un absoluto éxito y llegó a alcanzar 6 millones de ejemplares vendidos en un solo año. La serie fue llevada a la pequeña pantalla en 1986 y a día de hoy sigue siendo un auténtico fenómeno de masas en todo el mundo".



"El manga original terminó en 1995, pero en 2015 se lanzó Dragon Ball Super, manga que continúa la historia original con guión de Akira Toriyama e ilustraciones de Toyotarō" -concluye Adrián-.