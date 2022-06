La venda de cotxes a les Illes Balears recupera el ritme d'abans de la pandèmia

La patronal de distribuïdores d'automoció, FACONAUTO, acaba de presentar la seva delegació a les Illes Balears. Agrupa les associacions de Mallorca i d'Eivissa i Formentera. El delegat és Andreu Vidal.

La venda de cotxes elèctrics condicionada a l'extensió de punts de càrrega



Quan a l'adaptació de l'indústria de l'automòbil al procés de descarbonització, FACONAUTO considera que s'estan fent importants esforços per aconseguir els objectius marcats des de la Unió Europea, però la patronal expressa la seva preocupació per la crisi dels components electrònics, encara no resolta, i per la manca d'adequació de les infraestructures de recàrrega a les Illes Balears. Segons indiquen, se necessitarien nou mil punts de càrrega perquè se generalitzàs la utilització de vehicles elèctrics a les Illes Balears, on la legislació aprovada pel Govern pretén que el 2035 ja no es venguin cotxes de benzina ni de gasoil, quan ara mateix només hi ha menys d'un 10% d'aquesta quantitat.

Tot i això, la patronal informa que les Illes Balears continuen encapçalant les comunitats autònomes en venda de cotxes elèctrics, amb un 7% del total, quan la mitjana no arriba al 4%. Una circumstància que atribueixen a les especials característiques de les Illes, amb un territori reduït i capdavanteres en la normativa mediambiental.