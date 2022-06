El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha agradecido a Mónica Oltra su "generosidad responsable" al decidir dimitir como vicepresidenta, tras su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Puig ha destacado que lo ha hecho para "proteger al Consell y beneficiar el interés general de la Comunitat Valenciana". Y ha añadido que "no todos los políticos son iguales".

En una declaración remitida desde Presidencia de la Generalitat, Puig ha manifestado su respeto y reconocimiento por la decisión de Mónica Oltra de dejar sus cargos institucionales y ha señalado que la aún vicepresidenta, portavoz, consellera y diputada de Compromís ha sido "una persona clave para el cambio político, para la regeneración de las instituciones valencianas y para la mejora de la vida de los valencianos y las valencianas".

Por eso "le agradezco su trabajo en estos siete años y la generosidad responsable que ha demostrado", ha recalcado para incidir en que "no todos los políticos son iguales" y afirmar que confía en la palabra de Oltra.

Asimismo, el 'president' ha mostrado su rechazo a "todos los ataques, insultos y amenazas que Oltra ha sufrido en los últimos días", pues a su juicio "una sociedad democrática no admite esa falta de respeto".

"En ningún momento" vio peligrar el Botànic

En una rueda de prensa posterior, Puig ha asegurado este miércoles que "en ningún momento" consideró que se desestabilizara el tripartito del Botànic por la imputación de Oltra, así como que no lo ve peligrar ahora tras su dimisión: "Hay muchos 'inputs' positivos y eso es lo que debe avalar a un gobierno".

De cara al futuro no ha querido entrar en el relevo de la vicepresidenta, aunque esperará a que Compromís le traslade "pronto" su decisión. "He respetado en todo momento todos los tiempos y los voy a continuar respetando", ha aseverado, para garantizar que esperará y aceptará "por supuesto" lo que el "socio" decida.

Tampoco ha dejado abierta la puerta a ningún cambio más en el Consell al margen del de Oltra, recordando que hubo recientemente una remodelación con la entrada de nuevos consellers. Ahora, ha subrayado, no hay "ningún motivo" para hacer otra a un año de elecciones.

Ha reiterado que "la vicepresidenta ha hecho un papel fundamental y significativo en este tiempo", tanto desde antes del cambio de gobierno del PP en 2015 como en los siete años que han compartido gobierno. "Desde lo personal le tengo afecto, cariño y siento lo que personalmente y humanamente está pasando", ha manifestado.

Además, ha vuelto a mostrar su "confianza" hacia la exconsellera de Igualdad porque "no hay nada escrito": "Es una decisión política, no una decisión jurídica". En cualquier caso, ha dicho que todavía no ha hablado con ella y ha avanzado que cuando lo haga tampoco lo hará público: "Para mí, las conversaciones privadas son privadas siempre".