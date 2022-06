La jueza mantiene la libertad provisional pare el actor Luis Lorenzo y su pareja

La jueza que investiga el presunto envenenamiento de María Isabel Suárez a manos del actor Luis Lorenzo y su pareja ha acordado mantener la situación de libertad de los investigados, desestimando el recurso interpuesto por el abogado de la familia de la fallecida que solicitaba la prisión provisional. La magistrada ha mantenido como medidas cautelares la retirada de los pasaportes y la obligación de presentarse semanalmente en este órgano judicial, como ha solicitado la Fiscalía.

El letrado que representa a la familia de la anciana fallecida, ha asegurado que el fiscal ha mantenido su petición de que ambos queden en libertad provisional, "pese a que manifiesta que hay indicios de asesinato". Tanto Luis Lorenzo como su pareja, Arancha Suárez Palomino, han acudido a la vistilla celebrada en el Juzgado de Instrucción número 9 del municipio madrileño de Arganda del Rey

"La posición de Fiscalía no me parece lógica: que para un delito tan grave no se atreva a pedir la prisión provisional. Yo creo que hay material de sobra para que ingresen en prisión", ha dicho el letrado.

El representante del Ministerio Público alega que ya se les han impuesto medidas cautelares y que no hay riesgo ni de fuga ni de destrucción de pruebas. Además, el abogado de la acusación ha apuntado que solicitarán que testifiquen los médicos que recetaron los medicamentos a María Isabel Suárez.