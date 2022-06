Las autoridades de Brasil hallan restos humanos donde desaparecieron el periodista británico y el indigenista

Las autoridades brasileñas hallaron restos humanos en el lugar en el que son buscados un periodista británico y un indigenista brasileño desaparecidos hace 11 días en una remota y selvática región de la Amazonía, han informado este miércoles fuentes oficiales.

Los restos fueron encontrados por la Policía Federal después de que los dos principales sospechosos por la desaparición confesaran haber asesinado al periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, y al indigenista Bruno Araújo Pereira, y condujeran a los agentes federales hasta el lugar en donde dijeron haberlos enterrado.

"Acabo de ser informado por la Policía Federal que restos humanos fueron encontrados en el lugar en donde realizan las excavaciones. Ellos serán sometidas a pericia", ha informado el ministro brasileño de Justicia, Anderson Torres, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El anuncio se ha hecho pocas horas después de que fuentes de la Policía Federal informaran que los dos hermanos que están presos como principales sospechosos del caso habían confesado el asesinato del periodista y del indigenista.

Tras la confesión, los dos sospechosos han conducido a los investigadores hasta el lugar en el Vale do Javari, en la Amazonía brasileña, próxima a la frontera con Perú y Colombia, en donde dijeron haber enterrado lo que restó de los cuerpos tras haberlos descuartizado e incinerado.

Más de diez días desaparecidos

La pista de Phillips y de Araújo se perdió el 5 de junio cuando se desplazaban desde la comunidad de Sao Rafael hasta la ciudad de Atalaia do Norte. Ambos viajaban en una embarcación nueva, con 70 litros de gasolina, suficiente para el viaje, y fueron avistados por última vez a la altura de la comunidad de Sao Gabriel, a algunos kilómetros de Sao Rafael.

Araújo, quien trabaja desde hace años en esa región y conoce a profundidad la zona, había sido objeto de diversas amenazas por parte de mafias de mineros y pescadores ilegales, madereros y hasta traficantes de drogas que operan en el llamado Vale do Javari.

Phillips, por su parte, es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y quien ha colaborado con diversos medios internacionales, como el Financial Times, New York Times y el Washington Post, entre otros, y trabaja actualmente en una investigación para un libro sobre las amenazas que sufren las comunidades indígenas en el Vale do Javari.

La desaparición del periodista y el indigenista generó una enorme ola de preocupación entre movimientos ecologistas y hasta en algunos organismos internacionales, como el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al Gobierno brasileño reforzar las búsquedas.