El Batle de Palma destitueix Vivas i cancel·la els actes de l'Orgull LGTBI

Després d'un matí frenètic passades les 14:00h del migdia, el Batle de Palma, José Hila, ha confirmat la notícia que minuts abans avançaven fonts del consistori: Sonia Vivas era destituïda després de dies de tensió amb els socis de govern.

"Alguns dels pronunciaments que s'havien fet per part la regidora de Podem i altres membres de l'organització del Pride estaven erosionant el Pacte i posant en qüestió la legitimitat d'aquest govern i havíem d'actuar per a posar fi a aquesta situació tan crítica ", expressava Truyol.

Concretament, el que ha precipitat la decisió ha estat el comunicat que aquest dimecres capvespre la regidora emetia contra la també regidora de Més per Palma , Neus Truyol, atacant-la recordant que està imputada per un delicte contra la salut pública i mediambiental. Ràpidament, els seus companys de Podem Palma rebutjaven les paraules de Vivas afirmant que ni compartien el seu contingut ni les seves formes .

“Alguns dels pronunciaments que s'havien fet per part la regidora de Podem i altres membres de l'organització del Pride estaven erosionant el Pacte“

Una versió que no ha compartit la ja exregidora que, en declaracions a RNE , argumentava que ja havia dimitit. "Tenim un batle que deixa molt a desitjar perquè sortir corrent pels passadissos a donar una notícia després que jo anunciés als mitjans que m'acomiadava… I que ara ell digui que em fa fora... està quedant retratat el lideratge de José Hila ", ha afirmat Vivas.

Avui migdia el batle ha comparegut d'urgència i ha anunciat la decisió . "Hi ha línies vermelles i quan es traspassen aquestes línies vermelles es pren una decisió. El comunicat d'ahir atacant de forma sense sentit a altres companys de l'equip de govern... això en un equip de govern no pot consentir-se ", ha assegurat.

El portaveu de Podem Palma , Jesús Jurado , ha puntualitzat que "s'havia d'haver organitzat un Orgull d'una altra manera i aquest és un dels motius pels quals aquesta regidora ha estat destituïda. Per tant, el Pride amb aquest format ha quedat anul·lat".

El motiu no ha estat un altre que els enfrontaments per l'organització de la setmana de l' Orgull LGTBI a Palma i, especialment, després de les paraules de l'organitzadora Kristin Hansen en referència a la Part Forana i les lesbianes. Seguidament, els seus companys de Podem s'han desmarcat del posicionament de la seva companya.

Els socis, en minoria

“Hi ha un desgovern absolut en aquest moment a l'Ajuntament de Palma i el Batle no està liderant aquest equip de govern“

Ara l'equip municipal que agrupa PSOE, Podem i Més ha quedat en minoria perquè Vivas no ha deixat l'acte i passa al Grup Mixt. D'aquesta manera els socis de govern obren la porta a possibles pactes amb l'oposició.

En aquest sentit, el portaveu del PP de Palma, Jaume Martínez, afirma que la destitució de Vivas no és suficient i demanen al batle una remodelació de tot el govern. "Hi ha un desgovern absolut en aquest moment a l'Ajuntament de Palma i el Batle no està liderant aquest equip de govern", critica.

La notícia ha estat ben rebuda per l'Associació Ben Amics, molt crítica amb la gestió de Vivas per haver apartat l'entitat de la tradicional organització de l'esdeveniment, així com del Lobby de Dones. La substituta al capdavant de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI serà l'actual regidora de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro.