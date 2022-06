Se ha expandido en canales de mensajería privada un titular que dice que la Comunidad de Madrid ha lanzado una alerta sobre la posibilidad de que te salga una culebra del váter. Es una exageración basada en un tuit del Servicio de Emergencias de la Comunidad que informa sobre cómo proceder tras el hallazgo de uno de estos reptiles a raíz de la aparición de uno en Colmenar de Oreja.

El titular procede de Mediterráneo Digital, un medio que ha propagado bulos anteriormente, y dice: “La Comunidad de Madrid lanza una alerta: es posible que te salga una culebra del váter”. En el texto se detalla que se “ha lanzado un aviso sobre la inesperada presencia de culebras en las viviendas de toda la región”.

La base de esta información es un tuit del Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Como puedes ver abajo, lo que se advierte en él es que “estos días es posible que puedas tener la visita inesperada de una culebra en tu casa”. Ante esta situación, se aconseja que “no te asustes ni la mates. Avisa al 112 y los agentes forestales de la Comunidad de Madrid se harán cargo, como ha ocurrido con una culebra bastarda en Colmenar de Oreja”. En el tuit aclaran que “una vez capturada es liberada” y aportan un vídeo sobre ese momento. No se habla, por tanto, de culebras en los váteres ni de un problema en las viviendas “de toda la región”.

“�� Estos días es posible que puedas tener la visita inesperada de una culebra en tu casa. �� No te asustes ni la mates. Avisa al #112 y #AgentesForestalesCM se harán cargo, como ha ocurrido en #ColmenarDeOreja con una culebra bastarda. Una vez capturada es liberada. #ASEM112 pic.twitter.com/zMis93twRc “

“No hay una alerta como tal, más que alertar es informar”, aclara a VerificaRTVE un portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Explica que estos tuits se suelen escribir “cuando hay intervenciones, para dar a conocer lo que ocurre, pero desde la tranquilidad”. El objetivo de estos mensajes es “simplemente informar, dejar claro que en estos casos es muy importante llamar al 112 para que acudan los agentes de emergencias de la Comunidad de Madrid”.

El caso de Colmenar de Oreja: una culebra terrestre e inofensiva

El reptil hallado en Colmenar de Oreja es una culebra bastarda, una especie terrestre que no es peligrosa para el hombre. Miguel Higueras, biólogo y jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, explica que “en España, de todas las especies diferentes de serpientes solo hay una venenosa, la víbora, que tampoco es especialmente peligrosa para el hombre. Solo atacan si se sienten agredidas”. También confirman desde Emergencias de la Comunidad de Madrid que la serpiente que apareció en Colmenar de Oreja “no es peligrosa, no es una víbora, es un animal inofensivo que huye de las personas”.

Un portavoz de la policía municipal de Colmenar de Oreja reconoce a VerificaRTVE que no tiene constancia de este caso, pero que no es raro recibir este tipo de avisos. Contabiliza “uno o dos al año”, ya que “Colmenar de Oreja tiene 5 urbanizaciones, son casas que están pegadas al campo.” Hemos encontrado la publicación de una vecina de la localidad que encontró una culebra en su casa en agosto de 2021.