Héctor Caño Díaz: "El cómic siempre ha sido uno de los pilares del cine"

Mientras cineastas como Scorsese se quejan de que las películas de superhéroes no son cine, el público acude en masa a ver las últimas aventuras de Spider-Man o el Doctor Strange. Pero lo cierto es que la relación entre el cómic y el cine no es nueva, sino que ambos artes nacieron casi a la vez y están íntimamente relacionados desde entonces. Nos lo demuestra el historiador Héctor Caño Díaz en el libro Cómics en pantalla. Adaptaciones al cine y televisión (1895-1989), en el que recoge todas las películas norteamericanas basadas en cómic que se hicieron en esos casi cien años.

Héctor define así este libro: “Es un recorrido histórico exhaustivo que comprende absolutamente todos los audiovisuales que adaptan obras de cómic en Estados Unidos. El propósito es ofrecer una vista panorámica que ayude a comprender el cómic adaptado como una corriente que se remonta hasta los orígenes del cinematógrafo y sigue ininterrumpidamente hasta llegar al presente. No una moda intermitente o una tendencia que viene y va en momentos coyunturales sino uno de los pilares del medio cinematográfico”.

Una exhaustiva y documentada lista que nos sorprende porque nunca sospecharíamos que tantas películas se han basado en cómics: “Hay miles. Ten en cuenta, por ejemplo, que si mencionamos la serie de Mutt and Jeff de Nestor Film Company, ésta comprende a su vez sesenta cortometrajes de un sólo carrete. O que cada serial cinematográfico reseñado aglutina una docena de episodios distribuidos por separado. Estamos hablando de miles y miles de películas adaptadas de las que no trata ningún otro libro científico ni divulgativo publicado en nuestro país, y en muchos casos tampoco en Estados Unidos”.

Cine y cómic, dos artes paralelos

Como comentábamos el cine y el cómic nacieron prácticamente al mismo tiempo en el último quiquenio del Siglo XIX y en sus primeros años ya tuvieron una estrecha relación: “Lo explico en la Introducción y se confirma al analizar las piezas-asegura Héctor-. Tradicionalmente se ha entendido que el cómic recoge ingredientes, fórmulas narrativas, influencias, del mundo del cine. Pero ha sido exactamente al revés: los pioneros del cinematógrafo aprendieron ese lenguaje fijándose en los caricaturistas de prensa, en el humor gráfico publicado en los periódicos y los autores de tiras cómicas”.

'L¿Arroseur', historieta de Hermann Vogel (1887)

Los hermanos Lumière, los inventores del cine, fueron los primeros en adaptar un cómic a la pantalla, en 1895, como nos recuerda Héctor: L’Arroseur arrosé (El regador regado) titulada entonces Le Jardinier et le Petit Espiègle o Le Jardinier fue la primera película con argumento, la primera comedia de la Historia del Cine y además el primer cómic adaptado, lo cual nos indica ya desde el mismo principio cuál era la línea a seguir por los cineastas”.

Incluso el famoso Yellow Kid, que muchos consideran el primer cómic de la historia, también dio el salto al cine: “De aquella etapa embrionaria, Leander Sisters’ Yellow Kid Dance de The Edison Manufacturing Company es fascinante, totalmente hipnótica. Una pieza de «female dance» interpretada por unas bailarinas de vaudeville, las Leander Sisters, que no puedes dejar de mirar” –nos cuenta Héctor-.

Pero si hubo un dibujante de cómics fundamental para la historia del cine fue Winsor McCay. “Los estudiosos del cine de animación ya conocen su importancia –nos explica Héctor-. Entre los lectores de cómics, se le recuerda por la serie Little Nemo. Pero fue quien inventó el cine de dibujos animados y no con Gertie the Dinosaur, la más celebrada, sino con Winsor McCay, the Famous Cartoonist of the NY Herald and His Moving Comics, casi un documental que explica el proceso de realización de un dibujo animado, y luego How a Mosquito Operates que adapta un sketch de la historieta Dreams of the Rarebit Fiend”.

Pero no fue el único, como nos recuerda Héctor: “Quizá el caso más llamativo fuera el dibujante Ed Nankivel, que protagonizó él mismo las películas que adaptaron su serie Uncle Mun, del Herald. Un dibujante de tiras cómicas que hizo el papel protagonista en sus adaptaciones”.