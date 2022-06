Muere la pintora portuguesa Paula Rego a los 87 años

La pintora lusa Paula Rego, una de las más reconocidas artistas del mundo, falleció en la madrugada de este miércoles en su residencia de Londres a los 87 años, informó la Fundación Luis I, un organismo vinculado a la pintora fallecida.

Con su fallecimiento, "la cultura portuguesa pierde una de sus más importantes e irreverentes creadoras", dijo la Fundación.

Nacida en Lisboa, Paula Rego se formó en Londres, donde residía desde hace medio siglo.

Actualmente el Museo Picasso de Málaga dedica una exposición a la artista, que puede visitarse hasta el 21 de agosto

Paula Rego nació bajo la dictadura de António de Oliveira Salazar. Sus padres, antifascistas y anglófilos, quisieron que su hija viviera en un país liberal, y a los 16 años la matricularon en una escuela de señoritas en Kent (Inglaterra).

De allí pasó a estudiar pintura en la Slade School of Fine Art de Londres (1952-1956), donde tuvo entre sus condiscípulos a Victor Willing, con quien se casó en 1959. Rego, Willing y sus hijos vivieron entre Inglaterra y Portugal antes de establecerse en Londres en 1972. Ella representó a uno y otro país en la Bienal de Sao Paulo, a Portugal en 1969 y a Gran Bretaña en 1985. En 1988 Willing murió tras una larga enfermedad.

Paula Rego en una imagen de archivo de 2009. REUTERS/Jose Manuel Ribeiro

En el mismo año, las exposiciones individuales de Rego en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, en el Museo Serralves de Oporto y en la Serpentine Gallery de Londres consolidaron su puesto de primera fila en el arte contemporáneo. En 1990 fue designada primera Artista Asociada de la National Gallery de Londres.

Ha sido distinguida con numerosas exposiciones retrospectivas, entre ellas la de Tate Liverpool en 1997, la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid en 2007, la del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y la de la Pinacoteca do Estado de Sao Paulo en 2010-2011, y la del Musée de l'Orangerie de París en 2018.

En 2009 se inauguró un museo dedicado a sus obras, la Casa das Histórias Paula Rego en Cascais (Portugal). En 2017 se estrenó el documental 'Paula Rego, Secrets and Stories', dirigido por su hijo Nick Willing, y actualmente hay una exposición de la artista en el Museo Picasso de Málaga. Rego residía y trabajaba en Londres.