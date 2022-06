Manacor farà una estàtua en honor a Rafel Nadal

"Hem acordat la possibilitat d'estudiar encomanar una escultura de Rafel Nadal". Eren les declaracions que avui matí feia a les càmeres de TVE Balears el Batle de Manacor, Miquel Oliver, davant l'acord de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Manacor de reconèixer al seu veí més memorable.

"La idea la vam tenir quan va guanyar l'Obert d'Austràlia. Jo em vaig posar en contacte amb ell i ens vam instar a celebrar qualque tipus d'acte. Ara que ha guanyat Roland Garros intentarem contactar amb ell a veure si podem reprendre la idea", assegura Oliver.

"Esperam veure si les setmanes vinents ja podem concretar més coses, però de moment es posa en marxa el procés per tal de reconèixer la figura de Rafel Nadal amb una escultura dins el nucli de Manacor", avança Oliver.

Tot i la intenció de dur-la a terme, des del consistori encara no s'han donat més detalls. Encara es desconeix com serà la figura , qui serà l'artista encarregat de fer-la o quina serà la seva ubicació dins el municipi llevantí.

Ni qui, ni com, ni a on

Altres iniciatives semblars

Aquest no és la primera iniciativa que pretén retre homenatge els mèrits del manacorí. Fa uns mesos, quan guanyà l'Obert d'Austràlia, una recollida de firmes feta a través de la pàgina Change.org demanava que l'Aeroport de Palma dugués el seu nom. Una decisió que, en el cas de dur-se a terme, hauria d'aprovar el Ministeri de l'Interior, però de moment no hi ha hagut novetats.