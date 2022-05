Les pilotes de Rafel Nadal: un regal especial pels alumnes de l'Escola Joan Miró

L'ensordidor renou que els nins de 2n de Primària del Col·legi Pintor Joan Miró de Palma fan a classe bé podria semblar al d'una perforadora. Es produeix quan recullen l'aula i repleguen les seves cadires. Un fet que ha provocat que els seus companys de baix pensin que tenen monstres al seu sòtil.

Pilotes de tennis, la solució

Per intentar posar-hi remei van pensar en pilotes de tennis com a solució. Tot i les bones intencions quan anaren a cercar-les van trobar que no era suficient. Per això se'ls va ocórrer la idea de demanar-li al tennista Rafel Nadal un grapat de pilotes. Es van posar mans a l'obra i van redactar una carta que van enviar el mateix dia.

La carta va arribar a mans del mateix Nadal. La resposta fou convidar-los un dia de visita a l'acadèmia on s'endugueren més de 1.000 pilotes tot i que només n'havien sol·licitades 70.