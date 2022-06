La comparsa "Los sumisos", la chirigota "La misión (El evangelio según Santander)", el coro "Pachamama" y el cuarteto "Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso", han obtenido los primeros premios del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Un espectáculo único que ha sido pospuesto por la pandemia y que ahora continuará con la celebración en las calles de la ciudad.

Pasadas las ocho de la mañana, tras más de diez horas de concurso, el jurado del COAC ha salido a las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz para leer su veredicto.

En comparsas, el segundo premio ha sido para "Después de Cádiz, ni hablar", el tercero para "Los renacidos" y el cuarto para "We can do… Carnaval!", la primera agrupación compuesta integramente por mujeres.

En chirigotas "Los caraduras de Cai" se han llevado el segundo premio; "Los cuarentenas principales", el tercero, y "Aquí huele a verdín", el cuarto. Los coros "Químbara", "Los babeta" y "Tierra y libertad", se han llevado el segundo, tercer y cuarto premio respectivamente. El cuarteto "Al edén que le den" ha obtenido el segundo premio.

Con la lectura del veredicto del jurado y el final de este COAC, que se celebra por primera vez en primavera desde 1976, la fiesta salta a partir de ahora a las calles, donde las coplas y los disfraces convivirán, fuera de si invierno habitual, con el calor

Desde 1976, cuando todavía los rescoldos de la dictadura imponían un sucedáneo de carnaval llamado fiestas típicas en mayo, Cádiz siempre había celebrado su fiesta principal en febrero, pero la pandemia llevó al Ayuntamiento a retrasar hasta bien entrada la primavera la celebración de este concurso en un teatro que no tiene aire acondicionado.

Un concurso más corto que otros años

Al calor, se ha sumado el ardor y energía de un concurso que ha sido más corto que otros años, por presentarse menos agrupaciones, pero igual o más intenso, y que ha vivido cada polémica interna con enorme fervor: pasodobles muy duros contra el alcalde, actuaciones frustradas de presos, autores llevando al límite el reglamento, o un jurado controvertido.

A la final han llegado 14 agrupaciones de las 62 que se presentaron: 4 comparsas, 4 coros, 4 chirigotas y 2 cuartetos.

Han abierto la sesión el coro "Los Babeta", unos cocineros de grandes voces; la chirigota "Los caradura de Cai", que dan vida a las estatuas de la ciudad; el cuarteto "Al edén que le den", que representa un curioso y gaditano paraíso, y la comparsa "Los sumisos", del aclamado Antonio Martínez Ares.

Ares ha sido uno de los autores más controvertidos del concurso tras arremeter contra el alcalde, José María González, "Kichi", en un durísimo pasodoble en el que le llamaba “tirano gordo de poder” y le acusaba de agarrarse al cargo a pesar de ser “una gran mentira”.

"Kichi" no ha sido el único que ha probado el aguijón de las coplas carnavaleras de Cádiz. También han picado a la candidata de Vox Macarena Olona y a la reina Sofía.

El Concurso de Agrupaciones se ha celebrado en el Gran Teatro Falla, en una fecha que no es la habitual EFE/Román Ríos

A la primera, la comparsa "Los quinquis" de José Antonio Vera Luque la llamó "intrusa" en una copla en la que le cantaron: "Por mucho que te disfraces de mujer de Andalucía, te sobra la chulería y te falta mucha clase. Y aunque imites nuestro acento como si fueras del sur, no tienes ni puta idea del sentimiento andaluz".

A la reina Sofía la comparsa "La boquitá prestá" le cantó: "No seas la vergüenza más del feminismo y de todas las mujeres" en un pasodoble en el que criticaron que nunca se le haya escuchado hablar de los abusos del patriarcado y del "putero estafador".

"Tan solo te vi parir más vividores de nuestro Estado", espetan mientras condenan que nunca haya alzado la voz como mujer "tan sometida": "cuando ese silencio ya no es por miedo no lo comprendo, y no lo respeto si ese silencio es por interés".