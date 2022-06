A falta de camareiros e cociñeiros pon en risco a tempada de verán na hostalaría

O restaurante ‘A Moa’, na emblemática rúa de San Pedro, ás portas do casco antigo de Santiago, tardou meses en atopar un cociñeiro e un camareiro. Aínda agarda por outro cociñeiro para reforzar o seu cadro de persoal, que compoñen doce persoas.

“Ou non me chegaba ningún candidato ou os que me chegaban non me valían porque non era xente con experiencia. Deime conta de que isto vai ser moi duro. De feito tivemos que pechar os martes porque non tiña suficiente xente en cociña para dar un servizo de calidade. Nunca me pasara en dez anos que levo neste restaurante”, asegura Manuel Fernández, xerente deste coqueto local de comida galega cunha elaboración sofisticada.

Manuel ofrece contrato a xornada completa e un salario por riba do que establece o convenio. E asegura que no seu restaurante respectan escrupulosamente as corenta horas de traballo semanal.

“Aquí ofrécenme moi boas condicións”, sostén Andrea, unha das últimas en incorporarse á cociña. “Vin que o equipo de traballo era moi bo, moi dinámico, e prefiero vir para aquí porque vou aprender moito máis”, sostén, aínda que admite que non en todos os establecementos é así e que marchou do traballo anterior porque non lle pagaban.

A pandemia En Galicia hai agora uns 66.000 camareiros, dous mil menos que en abril de 2019, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. Trala pandemia, agravouse a falta de traballadores que sofre o sector desde hai anos. “Moitos dos empregados que eran fixos discontinuos, que viñan reforzar no verán, pasaron a outros sectores“ “Moitos dos empregados que eran fixos discontinuos, que viñan reforzar no verán, pasaron a outros sectores, reinventáronse e agora están traballando noutras áreas”, explica Thor Rodríguez, presidente da Asociación de Hostelería Compostela. Cre que agora non queren volver á hostalaría “porque é un traballo moi difícil para a conciliación familiar, porque traballas as fins de semana e os festivos. E ademáis hai unha reputación que ten o sector, e que non é xusta, de ter longas xornadas laborais”. Defende Thor Rodríguez que os locais de hostalaría están evolucionando nese sentido, pechando antes as súas cociñas “para poder manter as xornadas laborais legais e tratar de conseguir unha mellor conciliación familiar”.