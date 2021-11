Un robot camarero para ayudar en la hostelería

Nos dicen que es un robot, pero no tiene forma humanoide, a diferencia de los androides del cine. Su gran pantalla frontal dibuja las facciones de un gato. Es simpático e incansable. Ya tiene mote. Le llaman Ito y es la nueva atracción que culebrea entre sillas y veladores en la emblemática Explanada de Alicante. Sigue a Gualberto Rojas, camarero en la Terraza del Gourmet: “Para mí es una gran ayuda. Hace trabajos pesados pero de escaso valor. Nos ayuda a recoger mesas, limpiar, traer pedidos… Es nuestro aliado”.

BellaBot, con programación alicantina

BellaBot implementa numerosos guiños hacia los usuarios que, de algún modo, humanizan su presencia. Responde a caricias, da las gracias y puede hablar e incluso cantar, en 20 idiomas diferentes. Sus programadores, de la empresa alicantina Bumerania, tienen claro que un robot no tiene alma.

Aun así, BellaBot se las arregló para conquistar el corazón de María José San Román: “La vi en una feria en Lyon y ya la quise, desde el primer momento. El robot nos llamó la atención y nos llevó hasta el sitio donde lo vendían.”

María José quiere mantener la distancia con su nuevo fichaje. Sabe que no es ni será una persona, ni siquiera una mascota. Pronostica que su uso se extenderá en la hostelería y que será un instrumento clave para ayudar a simplificar las tareas humanas, el equivalente de lo que supuso la lavadora en los años ‘60 y ‘70 del siglo pasado para las tareas del hogar.

El autómata posee un movimiento hipnótico y es centro de atención de transeúntes y clientes, tanto de la Terraza del Gourmet como de los negocios vecinos. “Es casi una atracción turística”, nos dicen. Se deja acariciar y responde con un ronroneo felino. Unos apéndices a modo de orejas se iluminan de un azul eléctrico.

De momento, afirma rotunda Sanromán, se está “ganando el sueldo”. Es una inversión útil, rentable y muy fácil de integrar en el negocio, aunque no se puede utilizar en todos los locales, ya que no es capaz de superar algunos obstáculos. El grupo Gourmet ya ha decidido la incorporación de nuevos robots a su proyecto, que no a su plantilla. Insisten que no son parte del personal sino instrumentos.