El Govern s'emplaça a reeditar el pacte per tercera vegada

A un any de les eleccions, el Govern s'ha reunit al Castell de Bellver, al mateix lloc on la tardor del 2019 firmaven els acords que, per primera vegada a la història de les illes, portava els partits d'esquerra a revaliodar el Govern. La negociació havia estat més fàcil que quatre anys abans en què un nouvingut en política, Podem, tenia reticències de pactar amb el PSOE. El que no contenien els acords de Bellver, ni ningú podia imaginar aleshores, és que bona part del mandat estaria marcat per una pandèmia que aturaria gairebé per complet l'activitat econòmica de les illes.

La pandèmia marca la legislatura "Després de passar la pitjor crisi viscuda, estem liderant la recuperació a Espanya", ha dit Francina Armengol en la valoració dels tres anys de Govern. El vicepresident, Jaun Pedro Yllanes, ha reconegut que han hagut de sortejar obstacles i que bona part de la legislatura ha estat marcada per la Covid. La Consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, ha defensat la gestió que han fet de la pandèmia i ha recordat que les illes han estat un dels territoris amb menys mortalitat: "Ens vam reestructurar per protegir i curar i, després d'una pandèmia, liderem l'esperança de vida a Espanya". “Estem liderant la recuperació a Espanya“

Compliment de més de la meitat dels acords Segons el seu balanç, el 61,17% dels acords de Bellver s'han complert en arribar a aquest darrer any de legislatura. A més, el 96% dels acords estan iniciats en diferents fases de tramitació o execució. Asseguren que han augmentat la inversió social més d'un 50% respecte 2015, han incrementat el pressupost d'Educació en 1.000 milions d'euros i hi ha 5.000 sanitaris més. Superat el pitjor de la crisi sanitària, el Govern treu pit d'haver aprovat la primera llei educativa de les illes i estar a punt de treure endavant la llei de turisme amb el consens del sector. Presumeixen de diàleg tant intern, amb les tres formacions, com extern, amb agents socials.