Dos personas han fallecido este jueves tras una explosión registrada en la planta de biodiésel Iniciativas Bioenergéticas S.L. de Calahorra, situada en el polígono El Recuenco de esta ciudad riojana, a unos 50 kilómetros de Logroño. También había 250 niños realizando una excursión en las inmediaciones que han sido evacuados y se encuentran bien, según han informado a RNE desde la Delegación del Gobierno.

Una persona ha sido trasladada al Hospital de Calahorra, que ya sido dada de alta; y otra veintena han sido atendidas en el entorno de la planta por inhalación de humo y estados de ansiedad, todas sin consecuencias, según datos del Gobierno riojano.

La explosión se ha producido a las 12:55 horas se ha recibido el aviso del SOS Rioja 112 sobre unas explosiones cerca del parque de ocio "Tierra Rapaz". Esta explosión se ha producido en uno de los depósitos y ha provocado fisuras y fugas de producto en otros tres depósitos, lo que ha originado un incendio, que está controlado y cuyo humo no afecta a la población de la zona.

Los servicios de emergencias que han acudido al lugar del suceso han confirmado el fallecimiento de dos personas y han evacuado la planta de biodiésel. También han establecido un perímetro inicial de seguridad de un kilómetro alrededor de la planta, que se levantará según se consiga reducir la radiación térmica que ha provocado el incendio, que podría afectar a varios tanques con productos con riesgo de explosión, según ha informado el jefe de Protección Civil de La Rioja, José Fermín Galilea.

Así, los servicios de emergencias intentan enfriar los dos depósitos cercanos y apagar el incendio que está todavía activo, algo que "podría costar bastante, según fuentes de Portección Civil.

Hasta el lugar del suceso, donde se ha instalado un puesto de mando avanzado, se han desplazado también el portavoz del Gobierno de La Rioja, Álex Dorado; la alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido; y el portavoz de Guardia Civil en esta comunidad, Miguel Ángel Sáez.

Dorado ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de dos personas y ha transmitido que la situación en Calahorra "está controlada" y "no hay riesgo para la ciudadanía".

El Ayuntamiento de Calahorra ha acordado desalojar los polígonos industriales El Recuenco y Tejerías ante el riesgo de que se produzcan nuevas explosiones, tal y como ha detallado a Efe el primer teniente de alcalde de la localidad, Esteban Martínez. Hasta el lugar del suceso también se han desplazado recursos del Servicio Riojano de Salud, Bomberos, Policía Local y Guardia Civil.

La alcaldesa de la localidad, Elisa Garrido, ha expresado sus condolencia a las familias y amigos de las personas fallecidas, para, a continuación, lanzar un "mensaje de tranquilidad" a la población de Calahorra como de los municipios del entorno. Además, ha informado a través de sus redes sociales de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto telefónico para expresar "su preocupación y apoyo" tras la explosión de una planta de biodiésel en la localidad que ha provocado dos fallecidos.

Garrido ha indicado que se había puesto en contacto con los alcaldes de dichas poblaciones para explicar la situación y decirles que "viendo como está el viento no hay peligro de afección para la población".

El riesgo no solo es para la zona incendiada , ha precisado, ya que hay que vigilar dos depósitos próximos, pero no colindantes. Estos productos tienen características de explosicidad , por lo que se ha contenido la progresión de la radiación térmica hacia esos depósitos con unos monitores fijos que refrigeran la zona, ha subrayado.

Nube de humo sin riesgo para la población

Sobre la importante nube de humo, ha indicado que "dada la dirección del viento no está afectando a la población, no afectando, por tanto, a la localidad de Calahorra". El viento tiene una velocidad de 40 kilómetros por hora, con rachas que puede pasar de 50, que "hace que la pluma tenga un ángulo entre 20 y 45 grados, por lo que no debiéramos tener afección".

Galilea ha destacado que "el riesgo no solo lo tenemos contenido en la zona que se está incendiando, sino que tenemos que vigilar dos depósitos próximos, no colindantes, uno de metanol de 1.800 metros cúbicos y otro de metilato de 400 metros cúbicos, que tienen características de explosividad, y por eso contenida la radiación térmica con monitores fijos que refrigeran la zona".