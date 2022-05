Al menos 26 muertos en un incendio en un edificio comercial en Nueva Delhi

Las muestras de pesar se han sucedido entre las autoridades indias, entre ellas las del primer ministro, Narendra Modi, que se ha mostrado "extremadamente triste por la pérdida de vidas", y ha anunciado ayudas de 200.000 rupias (unos 2.480 euros) para las familias de los fallecidos y de 50.000 rupias (unos 620 euros) para los heridos.

“Extremely saddened by the loss of lives due to a tragic fire in Delhi. My thoughts are with the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery.“