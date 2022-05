Goxua'n Salsa, la primera orquesta de salsa en euskera del mundo es navarra

La propuesta musical de Goxua'n Salsa sorprende a primera vista: ritmos latinos con la esencia de la lengua vasca en sus letras. La orquesta colombiano-navarra surgió en 2020, cuando comenzaron a interpretar versiones de salsa clásica inspirada en las décadas 60, 70 y 80 de Nueva York, Colombia y Puerto Rico. Su singularidad sorprendió cuando decidieron darle un toque único en sus letras con el euskera, algo nunca visto en este género.

La formación de salsa tradicional está compuesta por voz principal, coro a tres voces, piano, bajo eléctrico, congas, timbales, bongo y campana, maracas, dos trompetas y tres trombones. "La mezcla perfecta entre una lengua no tan reconocida y un estilo de música tan potente", dice su vocalista, Claudia Rodríguez, la única mujer entre 14 hombres en el grupo. "Hay mucha testosterona, pero me siento muy bien cuidada y acogida", asegura la cantante. "Cuando me hicieron la propuesta, no me lo pensé dos veces. Me encanta la combinación de una lengua no tan reconocida con un estilo de música tan potente".

La sección navarra de la orquesta ha ofrecido clases de euskera a los miembros colombianos. "Hemos tenido que repetir, y repetir, y repetir... toma, tras toma, tras toma. Ya lo tienen muy integrado", afirma Rodríguez. Por otro lado, los integrantes latinos de la banda han ejercido de profesores de baile. Ambas partes han cumplido con éxito sus objetivos. "Aunque todavía no es un boom, sabemos que ya estamos sonando en Cali. Para nosotros eso ya es un éxito", reconoce el percusionista de la banda Christhian Hernández. Después de publicar sus dos primeros singles, su esperado primer disco llegará a finales de este año. Desde el grupo avanzan que habrá guiños a lugares "muy conocidos" de Pamplona, además de canciones con referencias al amor y al desamor.