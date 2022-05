Durante el 23 de mayo de 1982, los andaluces votamos por primera vez a nuestros representantes en el Parlamento de Andalucía. Para ello, recorrimos un largo camino. Primero la votación del referéndum el 28 de febrero del 80, la aprobación del Estatuto tras casi dos años y después en mayo de 1982 las elecciones. Apenas veinte días después se constituyó en los Reales Alcázares de Sevilla con Antonio Ojeda como primer presidente. En la Crónica de Andalucía de Radio Nacional España, lo han tenido como invitado para recordar esa fecha cuarenta años después.

Antonio Ojeda recuerda ese largo desarrollo: “El proceso del acceso a la autonomía por parte de Andalucía siempre lo he calificado como un procedimiento singular”, recuerda ese largo proceso Antonio Ojeda. “Un proceso singular, duro y difícil que el pueblo andaluz superó con creces y consiguió su autonomía plena equiparándose así a las llamadas nacionalidades históricas”

En la jornada de elecciones, había cuatro partidos políticos con opciones de conseguir escaño. Entre ellos, el Partido Socialista Obrero Español. Las encuestas le daban a dicho partido una mayoría absoluta. Sin embargo, el primer presidente del Parlamento de Andalucía admite: “No pensamos en la mayoría absoluta, pero sí en una mayoría suficiente para gobernar”.

“Nunca, en un día electoral, puede haber una tranquilidad absoluta”. Sin embargo, el día se desarrolló con normalidad y, cuando se cerraron los colegios, los resultados estuvieron ahí y confirmaron esa mayoría absoluta.

Hubo hasta cinco partidos con representación cuya distribución de escaños fue la siguiente: 66 escaños al Partido Socialista; 17, Alianza Popular; 15, UCD; 8, el Partido Comunista y 3, el Partido Andalucista. No hubo negociaciones para que Ojeda ocupara la presidencia, ya que, en unas declaraciones durante la noche de las elecciones, Alfonso Guerra lo aclaró.

Sí hubo negociaciones para la constitución de la mesa que, en aquel momento, era solo para cinco miembros. “Yo le dije a los representantes de los partidos políticos que el PSOE, puesto que había obtenido la mayoría absoluta, se reservaba la mayoría absoluta de la mesa, es decir, 3 puestos”, recuerda Antonio Ojeda. “Lo lógico era que la mesa tuviera la mayor representación del espectro político que hay en el Parlamento, por lo tanto, propuse que el vicepresidente segundo sea de Alianza Popular y el secretario segundo de Unión de Centro Democrático”.

Sin embargo, Antonio Hernández, que era el líder de Alianza Popular, se negó en rotundo y dijo que esos dos puestos eran para ellos. Fue entonces cuando Luis Marín negoció con Julio Anguita y llegaron al acuerdo de distribuirse la vicepresidencia segunda para UCD y la secretaria segunda para el Partido Comunista. Como entre los dos sumaban 23 escaños, superaban la Alianza Popular. Así se constituyó la mesa.

En la actualidad, tenemos en Andalucía una democracia consolidada con un Parlamento de cuarenta años de historia. El primer presidente del Parlamento andaluz no puede hacer comparaciones con el pasado: “Ahora vivimos una situación completamente distinta a aquella inicial. Quizá pueda haber mayor desilusión . Quizá en política se han perdido los buenos modales, la educación, el plasmar las diferencias con buenas palabras y de buenas formas como ocurría entonces. Yo no diría que es un momento difícil, sino que es un momento completamente distinto”.

Los cambios de la sociedad andaluza en 40 años

La diferencia fundamental es “la ilusión compartida por toda la ciudadanía entonces ante un momento de inicio”, según Antonio Ojeda, “que eso siempre genera deseo de hacer cosas y de trabajar por la ciudad que se tiene.”

“Las opciones políticas están muy perfiladas.“

En nuestra democracia consolidada se perciben otras diferencias, que son consecuencia de la situación que plantea Ojeda. Ahora “las opciones políticas están muy perfiladas”, señala el primer presidente del Parlamento de Andalucía. Dice que se ha perdido la camaradería: “La consideración hacia el empresario político no quiere decir que los debates no fueran durísimos. Yo, como presidente del Parlamento, dirigí y presencié debates durísimos entre, por ejemplo, quien me sucedió el Parlamento Ángel López y Antonio Hernández Mancha. Era en la arena política, es decir, en el seno del Parlamento después salían y se tomaban una copa juntos y hablaban. Hoy veo que, y lo constato también a nivel nacional, que no hay contactos ni hay conversación. […] Eso no es bueno.”

“No quiere decir que no haya dureza en el enfrentamiento ni consistencia en la defensa.“

Las diferencias políticas no pueden impedir que haya trato ni negociación porque en política, y más en el Parlamento, se tiene que poder hablar, “pero hay que saber cómo expresarlo y cómo decirlo”, incide Ojeda con preocupación y desea que, en la nueva legislatura haya una cortesía parlamentaria. “No quiere decir que no haya dureza en el enfrentamiento ni consistencia en la defensa de los argumentos de cada uno, sino que, al mismo tiempo, haya un respeto y una consideración hacia la persona, que no es enemigo, que es el adversario político”.