El Govern convoca més de 8.600 places públiques

El Govern ha anunciat la major oferta pública de feina de la història a les Balears. La proposta, negociada i pactada amb els sindicats, inclou reduir la temporalitat de 8.644 places. A aquesta xifra hi hem de sumar les 776 places que es varen oferir en altres convocatòries i 1.000 més que ja s'havien oferit en el sector de l'educació.

No és automàtic pels interins

Els interins no passaran a tenir una plaça fixa automàticament, però tampoc hauran de fer examen. Més de la meitat de les places que s'oferiran, s'adjudicaran a través de concurs de mèrits. Segons ha explicat la Consellera de Presidència, Mercedes Garrido, es tindrà en compte l'experiència, però també si s'han presentat a opocicions i tenen alguna o totes les fases aprovades, cursos de formació o títols de català, entre d'altres.

4.000 places, a sanitat i més de 2.500, a educació

El sector que més places ofereix és el de la sanitat. Més de 4 mil, 1.500 a través de concurs i 2.000 més per oposició. El segueix l'educació que traurà 2.600 places, la gran majoria seran per concurs i una norantena per oposició. Finalment, a serveis generals o en empreses públiques s'estabilitzaran més de dues mil places, la gran majoria sense examen, a través de concurs.

Procés històric i excepcional

La previsió és que aquest procés acabi abans del 2024. Aleshores, la temporalitat a la sanitat quedarà per davall del 5% i al voltant del 7% en l'educació. L'estimació és que als serveis generals de l'administració no quedi cap treballador sense plaça fixa.