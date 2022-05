En Cuatro Caminos descubrimos "el pequeño Caribe" que forma en Madrid la comunidad dominicana más grande. Son unos 70.000 habitantes censados, que animan las calles con todo tipo de negocios. Representan una comunidad latina que supone casi el 30% de la población total de extranjeros en España.

Uno de los comercios que tiene mayor personalidad es sin duda la pastelería "Dedo", que regenta Mariana Rosario. Antes de "lanzarse" sobre el mostrador de sus pasteles multicolor, hay que saber que, los dominicanos al merengue le llaman suspiro."Mi marido, dice: 'Ustedes endulzan mucho las cosas, ¿por qué las endulzamos? Porque somos dulces'", dice entre risas Mariana, la dueña de la pastelería que nos cuenta cómo empezó su negocio.

"Yo aprendí hacer bizcochos por necesidad, porque no trabajaba de esto. Mi primer trabajo fue atendiendo a una niña y esa niña decía: 'Yo tengo dos madres, una de Madrid y otra de Santo Domingo'. Gracias a Dios le he endulzado la vida a mucha gente", afirma Mariana que con 10 años ayudaba a su madre con la venta ambulante de cacahuetes.

Una fan de los pasteles de Mariana es la periodista dominicana Sáchenca Santos que asegura sobre los nacidos en esa zona del globo: "El dominicano es alegre y feliz. Hay un dicho que dice: 'mente a ná', que traducido significa vive el momento".

Otro negocio veterano es la peluquería mixta de "Dileny Heredia" donde se puede comprobar que en general los dominicanos son muy presumidos y cuidan su aspecto. Las clientas, que se dejan de media unos 70 euros, utilizan la peluquería como un salón de reuniones para verse al menos una vez por semana mientras se arreglan las extensiones y el alisado, dos de los servicios que más se piden.

La dueña Dileny trabajó cuatro años en una peluquería y, con préstamos y ahorros, ha puesto su propio negocio. "Nadie mejor que una dominicana sabe tratar los cabellos afros y con rizo de mis compatriotas. Trabajamos mucho las extensiones. Las extensiones pueden durar entre 7 y 6 meses", expresa esta peluquera apasionada por su trabajo.

Cerca de Cuatro Caminos se encuentra el Mercado Maravillas que alberga unos 250 puestos. Sin duda es uno de los lugares más multiculturales, ya que de cada una de cada 10 paradas es de Latinoamérica. La jubilación de los vendedores más antiguos se ha renovado con latinos emprendedores.

Un ejemplo es Sylvana Oña, procedente de Venezuela, donde lleva más de 15 años en este mercado: "Cuando empecé el puesto vacío me costó 20.000 euros. Lo que más vendo son productos de la gastronomía peruana, que está muy de moda como el pisco, el ají amarillo, el rocoto o la Inca Kola que se convirtió en todo un símbolo patriótico, ya que siempre se vendió más que la bebida americana y al final Coca-Cola compro la marca peruana".

En Barcelona también hay tiendas latinas muy curiosas como la que lleva la colombiana Jaqueline Hernández dedicada a la moda femenina. En su tienda se registra un nuevo concepto, se trata de los "pantalones levanta cola", es decir, unos pantalones-jeans que realzan "el trasero". En general, las blusas, pantalones y vestidos son muy ajustados a ojos de una clienta "de aquí": "Es que ustedes visten de otra manera. Nosotras vamos más ceñidas porque usamos ropa más ajustada que nos marquen las curvas".

Esta tienda también vende fajas que ayudan a que el cuerpo se vea más ceñido. "La española típica no quiere adornos, busca un pantalón liso. La mujer latina cuida mucho más su apariencia física", sentencia Jacqueline.

Emisoras Latinas

Otra comunidad importante en las grandes ciudades es la que constituyen los ecuatorianos, que además de tiendas disponen de medios de comunicación como Ecuatoriana FM que cumple 18 años. La emisora es una iniciativa de Silvia Cachago, quien confiesa perseguir dos objetivos: "Traer los recuerdos de nuestro terruño a este mundo y que este sector que es España conozca nuestra cultura música e información".

“Tenían una necesidad de recordar sus países y sus orígenes“

La emisora combina distintos programas culturales con música que pincha el disc jockey Charly. Él es lo que se conoce como migrante de segunda generación: "A mí me gusta Ecuatoriana FM porque somos una familia. Es la radio latina y somos diferentes, el trato es mucho más cercano, no necesitas un lugar donde sentirte identificado. De pequeño, siempre me he criado con la música tradicional porque toda la gente de mi edad, sus padres, sus abuelos que les ha tocado venir a España solos tenían una necesidad de recordar sus países y sus orígenes".

Ecuatoriana FM vive gracias a la publicidad y microespacios patrocinados, como el que protagoniza la abogada Cristina Guevara que resuelve muchas dudas de los oyentes para regularizar su situación. "Las leyes lo ponen un poco complicado, sobre todo en criterios de extranjería, digamos que no son unánimes. Depende donde vayan a regularizarse si en Madrid, Sevilla o Bilbao. Tanta dificultad lo que hace, no es evitar la emigración, al final la gente se busca la forma de venir sino todo lo contrario, lo que hace es fomentar que las condiciones de la emigración sean peores".