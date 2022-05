Un cómic celebra el centenario de 'R.U.R.', la obra teatral que acuñó el término "Robot"

En 2021 se cumplió el centenario de la primera representación de R.U.R. (1920), la famosa obra teatral de ciencia ficción escrita por el checo Karel Čapek. Una de las obras más influyentes del género y que acuñó el término “robot”. Y para celebrar este centenario, la joven dibujante Katerina Cupovâ (Ostrava, Chequia, 1992) ha realizado una fantástica adaptación de la obra original al cómic: R.U.R. (La Cúpula). Una obra por la que ha sido nominada a los premios Muriel del cómic de su país.

La novela está ambientada en una empresa que construye humanos artificiales orgánicos (desde la perspectiva actual serían más androides que robots). El objetivo de estos robots es aligerar el trabajo de los seres humanos. Pero estos hombres artificiales tienen el don de pensar y acabarán rebelándose contra la humanidad.

Katerina nos comenta por qué ha querido adaptar esa obra cumbre de la ciencia ficción: “Creo que la novela trata un tema muy actual y por eso he querido acercarla a los lectores de hoy en día. Y además coincide con ese centenario de la primera representación de la obra”.

Una adaptación muy fiel al original

En cuanto a su adaptación, Katerina confiesa que: “He sido muy fiel al texto original, aunque he tenido que recortar algunas cosas para que fuera más corta y más fácil de llevar a las viñetas. Lo que ha sido un reto ha sido la parte visual, llevar esa obra de teatro, que transcurría en un escenario, a diferentes planos y lugares”.

En cuanto a cómo le ha influido la obra de teatro, Katerina confiesa: “No existen fotografías ni ningún material de la representación original, pero si he revisado todas las adaptaciones posteriores que he encontrado, tanto las checas como las alemanas. Y algunas de sus puestas en escena si me han inspirado en el cómic”.

También confiesa la influencia del expresionismo alemán y otros movimientos artísticos de principios del Siglo XXI: “Si, sobre todo, me han influido mucho los carteles de la Bauhaus. Pero también me he inspirado en el cubismo checo de autores como Josef Čapek. En realidad es una mezcla de muchas cosas en la que no podían faltar dos de mis fuentes de inspiración habituales: el manga y la animación checa” (ella misma compagina sus novelas gráficas con la animación).

“Además –añade-, trabajo como profesora en la ciudad checa de Zlín, que destaca por su arquitectura funcionalista. Y esa arquitectura también está muy presente en el cómic”.

Página de 'R.U.R.'

“Uno de los motivos que me llevó a adaptar la obra es que R.U.R. me inspiraba numerosas imágenes –continúa-. En cuanto la leí me imaginaba ese universo y pensé que me encantaría adaptarlo a las viñetas. Además, los personajes se prestan a la comicidad y dan mucho juego, por lo que me he divertido mucho haciendo el cómic”.

Katerina imagina un mundo industrializado pero lleno de color, muy lejos de obras de la época como Metrópolis de Fritz Lang. “En un principio barajé hacerlo en blanco y negro –confiesa-, pero al final me di cuenta de que el color funcionaba mejor, sobre todo para el contraste entre la fábrica y la naturaleza, que va ganando protagonismo al final de la obra con una explosión de color, lo que funciona muy bien”.