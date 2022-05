La final de pelota "más navarra"

El próximo domingo 29 de mayo, dos pelotaris navarros jugarán por primera vez en la historia en un frontón navarro, en el Arena, la final de la competición más prestigiosa de la pelota a mano profesional, el manomanista. Nosotros hemos estado con ambos protagonistas, con Joseba Ezkurdia en Arbizu y con Unai Laso en Viscarret.

Últimamente ir al pueblo de Laso, a Viscarret, se está convirtiendo en una cita casi habitual cada tres meses para los medios de comunicación. Los pelotaris suelen atender a la prensa lejos de los frontones la semana previa a la final para la que se hayan clasificado. Ir a Viscarret es coincidir con la abuela de Unai, que desde la terraza de su casa nos dice; “Está en racha de ganar, a ver si sigue así”.

Sin entrenar en el Navarra Arena hasta el lunes

El comentario desata las carcajadas de los periodistas y reporteros gráficos que acompañamos a Laso en su paseo por el pueblo. También sonríe el pelotari que, aún así, está bastante enfadado por no poder entrenar en el Navarra Arena hasta el lunes. Esta semana el camaleónico recinto tiene una prueba del World Challenge Cup de Gimnasia Rítmica.

“Me llevé un disgusto enorme cuando me enteré de que no podía entrenar esta semana en el frontón. Para una final que hacen en el Navarra Arena, que nos quiten una semana de entrenamiento me parece una falta de consideración para el pelotari”, señala un enfadado Unai Laso.

“Es una faena para los pelotaris. Nos gusta aprovechar esta semana para ir al frontón y adaptarnos, pero bueno ya sabíamos al comienzo del campeonato que el Navarra Arena es un recinto con muchas cosas y que no podríamos entrenar ahí hasta los días antes de la final”, señala Joseba Ezkurdia. Ambos pelotaris se adaptarán y el próximo lunes 23 de mayo por la tarde ya podrán entrenar una vez se desmonte el operativo de la competición de gimnasia rítmica.

“Laso está jugando una barbaridad“

Polémica a parte, los dos pelotaris, Ezkurdia y Laso se piropean. “Laso está jugando una barbaridad. No se le recuerda un partido malo que haya hecho y eso es muy muy difícil”, asegura Joseba Ezkurdia. Unai Laso dice que tiene que ser valiente para rematar el tanto porque “Joseba está en un gran momento, como un toro, y voy a tener una final super difícil”.

“Ezkurdia está como un toro“

Ezkurdia arrasó en semifinales 22-2 a Jaka y ahora puede conseguir la triple corona. Campeón del parejas, cuatro y medio y mano a mano. Y encima en una final manomanista a disputar en Navarra por primera vez en la historia. “Ser el primer navarro en ganar un manomanista en Navarra me hace mucha ilusión. Ojalá que me de suerte otra vez como ya pasó en las finales del cuatro y medio que jugué allí y podamos ponernos la txapela”, comenta Ezkurdia.

“La gente en el pueblo está muy ilusionada con lo de la triple corona”, explica Ezkurdia, que comenta también que él está “muy tranquilo”, y que está centrado “en entrenar bien y en estar relajado para que la gente disfrute más después”.

Laso ha jugado las tres finales de los tres campeonatos disputados desde que volvió a la pelota profesional. Es cierto que las ha perdido pero el prefiere quedarse con lo bueno. “Es muy difícil estar en plena para todos los campeonatos y eso es para estar orgulloso de cómo estamos trabajando en el plano físico, táctico y psicológico”, explica Laso.

Ambos pelotaris, Joseba Ezkurdia y Unai Laso, compaginarán estos días los entrenamientos en otros frontones de Pamplona como el Labrit con el descanso en sus pueblos, en Arbizu y Viscarret.