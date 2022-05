“Me enamoré de Robot Dreams porque habla de la amistad, de su importancia, de las relaciones, de cómo superar la pérdida… pero con mucho humor e imaginación. Y al ser un cómic mudo, conectaba con mi mundo y mis películas. Por eso decidí embarcarme en esta loca aventura de llevarla al cine”.

Así nos comentaba hace unos meses Pablo Berger, director de Blancanieves o Torrremolinos 73, por qué había decidido llevar al cine Robot Dreams, la novela gráfica de la norteamericana Sara Varon (Chicago, 1971), sobre la amistad entre un perro y su robot. Un irresistible cómic para niños de 9 a 99 años, que acaba de publicar Norma (Astronave) y sobre el que hemos hablado con su autora.

Sara Varon nos comenta por qué decidió dar a Berger los derechos de su novela gráfica: “Cuando escribes historias te suelen contactar para llevarlas al cine. Pablo me envió Blancanieves, para que la viese y me gustó muchísimo. Y vino a verme a Nueva York y me cayó genial. Pero lo fundamental es que me gustó muchísimo su visión de la película. Sobre todo que quisiera hacerla en 2D, porque yo me crié con dibujos animados en 2D y me gustan más que los de 3D”.

“También me conquistó la idea de que la película estuviera ambientada en Nueva York -añade la autora-, ya que en el cómic aparece muy poquito, pero creo que lo que está haciendo Pablo con su visión de Nueva York va a ser genial”.

En cuanto a los inevitables cambios en el diseño de los personajes, que ha hecho el equipo de Berger, Sara Varon confiesa que: “Han hecho un gran trabajo. Me encanta porque, a pesar de esos cambios, han mantenido la autenticidad de la historia. Considero que nadie más habría conseguido un resultado tan increíble. Me fascinan los fondos que estoy viendo y han añadido detalles que dan una nueva dimensión a mi cómic. Estoy encantada”.

Páginas de 'Robot Dreams'

La amistad entre un perro y un robot Robot Dream cuenta la historia de amistad entre un perro y el robot que compra. Pero después de un día de playa, el robot se queda oxidado en la arena y el perro, sin saber qué hacer, decidirá dejarlo allí e intentar sustituirlo por nuevas amistades (como una familia de patos migratorios o un muñeco de nieve que se fundirá). Mientras, el robot seguirá soñando con su amigo. Una historia que Sara Varon decidió contar sin palabras: “Yo era ilustradora y este fue mi primer cómic, por lo que todavía no escribía tan bien como dibujaba. Por eso me fue más fácil contar la historia sin palabras, únicamente a través de las imágenes”. Páginas de 'Robot Dreams' Robot Dreams encantará a los niños por su aparente sencillez, sus geniales personajes, sus fantásticos dibujos y su colorido. Pero también a los adultos, porque es una aguda reflexión sobre la amistad, la pérdida y el perdón, con muchos niveles de lectura. “Yo siempre escribo las historias para mí misma asegura Sara-. Y mi editorial me deja total libertad creativa. Y creo que Robot Dreams es una obra para todos los públicos. Pero pienso que cada persona puede sacar algo diferente del cómic a partir de sus propias vivencias”. “Sé que Robot Dreams se ha usado en clases de inglés, en algunos colegios, para que los alumnos pusieran sus propias palabras al cómic –añade-. Y ha dado resultados increíbles, sobre todo en casos de niños y adolescentes refugiados que están aprendiendo inglés, ya que a través de sus vivencias personales han dado a la historia nuevos significados”. Páginas de 'Robot Dreams'

El origen de Robot Dreams En cuanto a cómo nació Robot Dreams, Sara nos comenta: “Todo empezó, porque un amigo estaba preparando una antología de historias cortas sobre robots y así fue como empecé a darle vueltas al tema. Desgraciadamente, no llegué a tiempo para ese proyecto”. “Poco después –añade-, una amiga me dijo que “solo sabía escribir historias felices”. Por eso decidí retomar el cómic y contar una historia sobre la pérdida. Así fue cómo realicé el primer capítulo, que acaba con Robot abandonado en la playa. Pero mi editor me dijo que era demasiado breve y así fue como decidí hacer un mini-relato por cada mes del año. Y que esos 12 capítulos acabarán uniéndose en una historia más larga”. Aunque no fuera su intención inicial, Sara confiesa que “la historia del robot abandonado en la playa se puede comparar a cuando tienes que sacrificar a tu animal de compañía porque se ha puesto enfermo o ya está muy mayor”. Sara Varon en el Salón del Cómic de Barcelona. EFE/Quique García