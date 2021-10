Pablo Berger: "Me he pasado a la animación porque me enamoré de 'Robot Dreams'"

Pablo Berger Uranga (Bilbao, 1963) es uno de los cineastas españoles mas arriesgados y originales de los últimos años, con títulos tan especiales como Torremolinos 73, Abracadabra y, sobre todo, esa maravilla muda titulada Blancanieves, que consiguió 10 Premios Goya en 2012, incluyendo los de Mejor Película y Actriz (Maribel Verdú) Ahora nos sorprende con su salto a la animación en Robot Dreams, la adaptación de la novela gráfica de la norteamericana Sara Varon, que ha presentado en el Weird Market de Segovia. La película, que tiene un presupusto de 5 millones de euros, cuenta con la participación de RTVE

“La única razón para lanzarme a hacer mi primera película de animación es que me enamoré de la historia de Robot Dreams, de su planteamiento y de la temática, porque habla de la amistad, de su importancia, de las relaciones, de cómo superar la pérdida… pero con mucho humor e imaginación. Y también conectaba mucho con mi mundo y mis anteriores películas. Por eso decidí embarcarme en esta loca aventura”.

Pablo confiesa que se encontró con esta historia por casualidad: “Colecciono libros sin palabras (novelas gráficas, cuentos, ilustración) y Robot Dreams cayó en mis manos justo cuando preparaba Blancanieves. Me sentí muy cómodo con su forma de contar la historia… lo compré pensando que era una novela gráfica para niños, pero enseguida me di cuenta de que también hablaba de los adultos y conectaba con el cómic americano underground de hace 15 años”.

“Además -continúa-, había algo en su forma de dibujar, en ese estilo analógico… que me recordaba a algunos de los momentos más felices de mi vida, como espectador, que era cuando veía dibujos animados de pequeño en la televisión”.

Así que confiesa que hizo algo: “Que nadie debería hacer. Que fue ponerme a escribir un guion para una película sin tener los derechos de la obra. Y cuando ya lo había acabado, en un viaje a Estados Unidos quedé con Sara Varon en Nueva York, para tomar un café, y le solté que quería hacer una película de su cómic. Pensó que estaba loco, pero le regalé una copia de Blancanieves y la medio convencí sin decirle que ya tenía escrito un guion. Unos meses después le envié el guion, le gustó y ya firmaron el contrato nuestros representantes”.

“Desde entonces la relación con Sara ha sido muy fluida y le informo de todos nuestros progresos -añade-. Sara y yo conectamos muy bien desde el principio, le sorprendió que fuera a conocerla a Nueva York con una propuesta tan especial. Y enseguida entendió que la iba a hacer mía, que iba a meter muchos cambios y personajes y situaciones nuevas. Afortunadamente le ha encantado el guion, el teaser, las pruebas… me dio carta blanca para hacer la película”.

“Me llamó la atención que fuera una historia muda, como ‘Blancanieves’

Pablo Berger confiesa que una de las primeras cosas que le llamó la atención es que fuera una historia sin palabras: “Como he dicho antes colecciono libros sin palabras y siempre me ha interesado. Además, Blancanieves fue una experiencia tan satisfactoria… no sólo por el éxito que tuvo sino también por el divertido proceso de creación. Por eso quería juntarme con el mismo productor y parte del equipo, para rememorar esa experiencia”.

Pablo ha presentado la película en Segovia acompañado de muchos de los miembros de su equipo. “Siempre he dicho que un director de cine es tan grande como el equipo que tiene detrás -nos cuenta-. Y yo me siento muy afortunado. La película se llama Robot Dreams y yo he montado un Dream Team para hacerla. La productora es la de mis últimas películas, Sandra Tapia, de Arcadia; el músico es Alfonso Vilallonga, el mismo de Blancanieves; El montador es Fernando Franco (La herida) el mismo de Blancanieves… Hay mucha conexión con Blancanieves porque son películas hermanas”.

“Pero al ser una película de animación -continúa-, hemos incorporado al equipo gente con los que nunca había trabajado, como el director de Arte, José Luis Ágreda (Buñuel en el laberinto de las tortugas); el director de animación es el belga Benoit Féroumont (Bienvenidos a Belleville, El secreto de Skells); El diseñador de personajes es Daniel Fernández, responsable de Klaus y El Grinch; y el director de producción es Julián Garrauri, responsable de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo… Tenemos un equipazo de primerísima división”.