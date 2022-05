'Sobre cosas que se ven en el cómic', un certero análisis de la mitología superheróica

Herederos de los dioses griegos y romanos, los superhéroes dan forma a la mitología de nuestros días y gozan de una enorme popularidad gracias a las películas de Marvel y DC. Pero... ¿Qué siginifica ser un superhéroe? es una de las preguntas que nos intenta responder Sobre cosas que se ven el el cómic (Entrelíneas editores), un sorprendente y divertido ensayo que reflexiona sobre los héroes de la actualidad. Hemos hablado con sus autores: La escritora y traductora Scherezade Zaramella, el guionista Eduardo Zaramella (cocreador de Al salir de clase) y el profesor y escritor Rafael Sánchez.



Scherezade nos comenta de qué va el libro: "Va de mitos. De alguna manera, a través de los superhéroes, tratamos de redescubrir los mensajes de los mitos. Claro, al hablar de mitos, hablamos de símbolos, de arquetipos. Y ese es un lenguaje eterno, que conecta con lo más profundo de nuestro ser".

En cuanto a si el libro es una colección de ensayos sobre el cómic, Rafael asegura: "Y quizá (me alegro que hagas esa pregunta) sobre Valores Cívicos y Éticos. También sobre Historia, Religión o la tristemente denostada Filosofía, que no es sólo la recopilación de pensamientos de otras personas, sino, como su propio nombre indica, amor a la sabiduría. Y para eso hay que darle algunas vueltas a algunas cosas y abandonar temporalmente el complicado mundo de la simplicidad que nos rodea (y a veces nos ahoga, por eso acudimos a los Superhéroes)".

Pero... ¿Qué relación ven entre los mitos griegos y los superhéroes modernos? "Aparentemente, ninguna -asegura Scherezade-. No suele hacerse esa relación. Pero, como se puede apreciar al leer este libro, la relación está ahí. Si uno busca, se encuentra fácilmente. Por eso es fácil engancharse a un superhéroe, porque te susurra al oído un mito, y su enseñanza. Y el lenguaje de los mitos está grabado en nuestra propia biología. Quizá sea el lenguaje del alma…"

Según Rafael hay que diferenciar a los héroes de los superhéroes: "Es que es preciso distinguir entre el héroe clásico que busca la gloria y el recuerdo de su nombre y sus hazañas y que hace el bien (cuando lo hace, que no es siempre) porque en muchas ocasiones no le queda más remedio, y el Superhéroe, que es habitualmente una persona normal que recibe unas capacidades que no busca (y en muchos casos le cuesta aceptar) y con la “letra pequeña” de utilizarlas para ofrecerse en ayuda a los demás. El amigo Stan Lee lo dice claramente en la locución para el tráiler de Los Defensores, “¿Qué significa ser un héroe?”, cuya transcripción presentamos en la solapa del libro". Sobre si ser superhéroes es cuestión de poderes o de actitud, Rafael lo tiene claro: " Es absolutamente una cuestión de actitud. De Amor, Ofrecimiento y Entrega . De hecho, encontramos personajes que no tienen superpoderes como Batman, Ojo de Halcón o La Viuda Negra, por ejemplo. Pero es su actitud la que los hace ser superhéroes y no el superpoder que les haya dado el destino (o el guionista)".

Preguntamos a Rafael si cree que el mundo necesita héroes? " Los necesita constantemente (perdón, Tina Turner) . En películas, en papel, en canciones… Hay un doble camino, porque por una parte todos necesitamos un héroe que nos ayude cuando las cosas nos van mal, cuando tenemos problemas de la índole que sea… pero por otra, si logramos superarlos (unos más y otros menos o mejor o peor) caemos en la cuenta de que el héroe lo llevamos dentro, somos nosotros (o alguna parte nuestra que no acabamos de conocer o con la que no llegamos a contactar con fluidez). Pero como nos han enseñado que la Ayuda Divina viene de fuera porque la Deidad (la que sea) está fuera en vez de dentro, tendemos más a mirar al cielo que a nuestro interior (eso lo explicaba muy bien Jung y de ahí el título del libro)".

"Puede que hayan calado más precisamente por eso -concluye Rafael-. Los primeros superhéroes que llegaron a España desde fuera (aquí ya había algunos de fabricación propia, como El Guerrero del Antifaz, El Capitán Trueno o… Superlópez ) fueron Superman y Batman. Y en aquellas versiones los personajes no tenían desarrollado tanto su mundo interior. Desde Marvel (Lee y Ditko principalmente) llegaron con Spiderman o Doctor Strange, mostrándolos como personas con problemas muy similares a los que tenemos todos. Tal vez fue ese el motivo en esos tiempos de que calaran así. Cierto es que, en las nuevas versiones, los personajes de DC no se han quedado a la zaga de mundos interiores y ahora en ese sentido, están bastante más igualados".

En cuanto a la importancia de los superhéroes en la mitología actual, sobre todo gracias al éxito de sus películas, Eduardo asegura: "En la actualidad, sobre todo a raíz de la pandemia, el superhéroe ha adquirido una relevancia inusitada , no solamente en el cómic, sino en el cine y la televisión. Incluso se hacen obras de teatro inspiradas en ellos. La gente de cualquier raza y cultura busca, como hemos dicho antes, respuestas que nos lleguen de más allá de nuestra cruda realidad, y los superhéroes son capaces de darnos una ilusión de esperanza, aunque sea en un plano distinto al de nuestra realidad más cotidiana. Por eso hoy en día existe una representación tan variada de este tipo de personajes, ya sea en cuanto a género, país de origen, religión y también orientación sexual. La diversidad no puede ser mayor, ¡y lo que nos queda!".

"Hablar de superhéroes también es hablar de feminismo"

Destacar que el libro presta especial atención al tema del feminismo en los cómics de superhéroes. "Desde luego hablar de Superhéroes es hablar también de feminismo -afirma eduardo-. Entendido desde el punto de vista mitológico, político y social. No olvidemos que los creadores de estos cómics son producto de su tiempo, con influencias de lo más variadas. El caso de Wonder Woman es notorio, una amazona que llega desde una isla de mujeres guerreras bisexuales (tal y como se cuenta en la mitología griega), un personaje con toda la fuerza de Superman, pero cuya misión, en palabras de su creador, William Moulton Marston, era triunfar no por la fuerza de los puños (que también los da y buenos) sino por la fuerza del amor, el nuevo tipo de mujer que, en su opinión, debería gobernar el mundo".

"Hablar de feminismo también es hablar de la presencia de las antiguas Diosas de las mitologías de las distintas culturas en el devenir de la historia -continúa Eduardo-. Lo femenino no nace de la contraposición de lo masculino, o de la oposición a dicho género, sino de la búsqueda de un espacio común y compartido a partes iguales. Las mujeres con superpoderes nunca han dejado de ser menos que sus contrapartes masculinos, y eso desde el mismo nacimiento de las primeras superheroínas en los años 40, como es el caso de la citada Wonder Woman".

Por eso el libro dedica capítulos a dos de las mayores superheroínas del cómic: "Sue Storm y Jean Grey suponen un paso adelante cualitativo en la historia del cómic -nos explica eduardo-. La primera, porque a pesar de ser primero novia, y luego esposa, de un genio científico, mantiene una independencia de carácter inusual para un personaje femenino de los años 60, además de ser probablemente la más poderosa de los 4 Fantásticos; y la segunda, por evolucionar desde ser una joven casi inexperta en todo, a ser la persona que está a punto de poner en jaque a la Humanidad entera, y siendo consciente de ello, tener el valor de enfrentarse a sus miedos y su descomunal poder y conseguir controlarlos, sacrificando incluso su propia vida (aunque como es típico en Marvel, luego resucita). La evolución de los personajes femeninos en los cómics muestra casi antes que en cualquier otro medio cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Al principio, por ejemplo, había solo un miembro femenino de los Vengadores; hoy en día, son más de la mitad".



Destacar que el llibro dedica un apartado a Marie Severin, una de las grandes artistas de Marvel, que nunca tuvo el reconocimeinto que sus compañeros masculinos." En cuanto a Marie Severin -afirma Eduardo-, tuvo un papel muy relevante en la industria del cómic norteamericano a lo largo de muchos años, fue mano derecha de Stan Lee, además de escritora (co creadora de personajes como Spider Woman), colorista, dibujante, editora y muchas más cosas, no se podría entender la historia de Marvel Cómics sin hablar de ella, aunque fuera un poco en la sombra, algo que desgraciadamente ha sucedido demasiadas veces con tantas mujeres. Como decía Stan Lee, “podía hacer casi cualquier cosa, y hacerlo de manera hermosa, como la gran profesional que era”. Nos ha parecido justo rendirle homenaje en nuestro libro, ya que nunca tuvo ningún cameo en las películas del UCM (Universo Cinemático de Marvel) a pesar de haber fallecido el mismo año que Stan".

"Y es que, en realidad, no debería hablarse de una perspectiva feminista -asegura Scherezade-. Ese término no debería ni siquiera existir. Es sencillamente dejar que lo femenino ocupe su lugar, y eso se hace siempre en alianza eterna con lo masculino. No hay Superheroína sin Superhéroe. No hay Caballero sin Dama. No hay Dios sin Diosa (por mucho que en el Antiguo Testamento se hayan empeñado, sin conseguirlo, en eliminar a sus diosas). Eso queda muy bien reflejado en el dibujo de la pág. 20".