La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado en 14,9 millones las muertes directas o indirectas por COVID-19, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Esto es 9,5 millones más que los fallecidos reportados oficialmente en ese periodo.

Para llegar esta cifra, la agencia de Naciones Unidas ha calculado el "exceso de mortalidad" en sus 194 países miembros, que se extrae de la diferencia entre el número de muertes que se han producido y el número que se esperaría en ausencia de pandemia durante esos 24 meses.

Esto incluye a los fallecidos por COVID-19 que no fueron diagnosticados, pero también aquellos decesos debido al impacto de la crisis sanitaria, quienes no pudieron recibir atención sanitaria por la saturación de los servicios sanitarios, etc.

La mitad de la cifra corresponde a países de renta media-baja El portavoz de la OMS, William Msemburi, ha detallado que la mayor parte de fallecimientos, es decir, el 84 %, se concentra en el sudeste asiático, Europa y América. El 53 % de la cifra total pertenece a países de renta media-baja y el 28 % a los de renta media-alta. El mayor número real de muertes relacionadas con la COVID se ha registrado en India (4,7 millones), seguida de Rusia e Indonesia (más de un millón cada uno) y Estados Unidos (932.000). El exceso de mortalidad indio supone diez veces más que las cifras oficiales y su Gobierno ya ha tachado de "cuestionable" el cálculo. No obstante, hay que tener en cuenta que este ranking con datos absolutos está marcado también por el tamaño de estos países. "Nos enfocamos en muertes en exceso porque sabemos que en muchos países los datos procedentes de los test eran insuficientes. También sabemos que no todos los países tienen un sistema de certificación (de fallecimientos) que cumpla con las prácticas estándar", ha señalado Msemburi. Decenas de países de renta media-baja no pudieron notificar de manera general las causas de las muertes. Sin embargo, en este resultado también han influido muertes que se "evitaron" con el confinamiento, que redujo el riesgo de accidentes de tráfico y de trabajo, según han explicado los expertos en rueda de prensa. Las estimaciones para un período de 24 meses (2020 y 2021) incluyen el desglose del exceso de mortalidad por edad y sexo. Confirman que el número global de muertes fue mayor para los hombres que para las mujeres (57% hombres, 43% mujeres) y mayor entre los adultos mayores.