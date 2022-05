La estrella de Carlos Alcaraz comenzó a brillar en el Club de Tenis de El Palmar

Carlos Alcaraz no para de subir en la ATP y de crecer como tenista. Sus objetivos a largo plazo son grandes: Quiere ganar Grand Slam, Copa Davis y Olimpiadas. Pero para llegar a lo más alto hay que tener una buena base. Unos buenos cimientos tanto físicos como mentales se deben cuidar desde pequeño. Su padre, que también se llama Carlos Alcaraz, fue el primero que vio en él aptitudes para los deportes y desde que tenía sólo cuatro años le puso una raqueta entre las manos. Eso sí, lo rodeó de grandes profesionales para que su hijo no perdiese las ganas de pasarlo bien jugando al tenis. Su primer entrenador, su médico o su psicóloga nos cuentan como lo hicieron en sus inicios para formar a un deportista que ya tutea a la élite del tenis mundial.

Pero para que pudiese dar el salto a la competición profesional, necesitaba un patrocinador . "Es algo fundamental tener un buen padrino para poder tener un buen camino porque son muchos viajes y gastos . Y gracias a Postres Reina pudo financiarse y sigue colaborando con ellos". El sponsor, Alfonso López Rueda, es un forofo del tenis y eso ayudó. "Carlitos venía a entrenar con mi hijo pequeño. En seguida vimos que el chico tenía futuro y decidimos apoyarlo". Carlos había destacado de pequeño , pero la falta de presupuesto para costear viajes frenó su carrera y no quería que le pasase lo mismo a Carlitos.

“Con cinco o seis años, no había manera de sacarlo del frontón“

La Real Sociedad Club de Campo de Murcia , en El Palmar, es la cuna de "Carlitos" Alcaraz. Su abuelo, del que aprendió ajedrez, fue promotor del recinto deportivo y su padre, director de la escuela de tenis. Aquí da clases Kiko Navarro , su entrenador de referencia de los nueve a los quince años. La pista siete, la segunda casa de ambos. "Con cinco o seis años, no había manera de sacarlo del frontón. Su padre, Carlos, también es técnico y con él estaba horas peloteando delante del frontón con la raqueta." Kiko Navarro coincidía con el padre de Carlitos: el niño destacaba mucho.

Siendo más joven que Rafa Nadal , Alcaraz logró con 14 años su primer punto de la ATP en un torneo murciano. En la región ya no podía crecer más y se fue a entrenar a Villena, con un ex número uno mundial, Juan Carlos Ferrero. Pero sigue compaginando sus entrenamientos con sus estudios en Murcia . Este arraigo con su tierra y su familia es uno de los aspectos que Josefina Cutillas , psicóloga de la Federación de Tenis de Murcia, más cuida.

Para su médico, su precocidad no ha sido una sorpresa

Su médico, el traumatólogo infantil Juanjo López, también fue alumno de la escuela de tenis de El Palmar. Desde los siete años empezaron con él un trabajo preventivo para su desarrollo de niño a adulto. De hecho, gracias ello y al número de horas entrenando ha crecido unos tres o cuatro centímetros más de lo esperado.

“Hemos tenido un año de pandemia y podría haber sido más precoz“

Pero eso sí "el trabajo en exceso no es aconsejable, tiene que tener su tiempo libre y de salir y dosificamos su tiempo de carga de trabajo para que pueda descansar". Su médico no se sorprende con su precocidad: "Hemos tenido un año de pandemia y podría haber sido más precoz. Para nosotros no es una sorpresa. Sí una explosión en cuanto a velocidad". Su médico sigue en contacto con Ferrero y con sus preparadores físicos que están en Villena.

A Carlitos le gusta mucho estar en su casa, en su pueblo y en Murcia. Tiene una conexión afectiva muy alta con su ciudad. Él descansa aquí, en su pueblo, con su gente y sigue teniendo esta conexión afectiva, lo que hace que mantenga los pies en el suelo. A la pregunta de qué le recomendaría a alguien que empieza de una forma tan precoz como lo hizo él, Carlitos lo tiene claro: "La clave está en pasarlo genial jugando y hacer mucho deporte". Tomamos nota.