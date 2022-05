El exgerente de la empresa de la Diputación de Valencia Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', se ha mostrado arrepentido ante el tribunal que le juzga por la pieza de Thematica del 'caso Imelsa' y ha denunciado "presiones" para acusar a políticos, empresas y partidos: "Tenía que decir que sí a todo (...) La cuestión era perjudicar a toda la mayor gente posible".

Benavent se ha pronunciado así en la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por Thematica, pieza en la que hay nueve acusados por el presunto desvío de fondos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008; así como por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos municipales.

En su declaración ante el juez, el exgerente de Imelsa ha asegurado que manipuló las grabaciones que dieron origen al caso Imelsa, ha asegurado que fue engañado tras comprometerse a colaborar con la Justicia y ha pedido perdón a los afectados.

El exgerente de Imelsa ha declarado como procesado por supuesta prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales en esta empresa pública.

El 'caso Imelsa', que posteriormente ha tenido derivadas en el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana, se inició con las grabaciones que realizó Benavent y que fueron entregadas a la Justicia por su exsuegro en 2014.

Prácticamente, durante toda la instrucción, Benavent colaboró con la Fiscalía Anticorrupción para el esclarecimiento de los hechos, pero tras cambiar de abogado, ahora afirma que dichas grabaciones son un montaje.

"Quiero pedir perdón a tanta gente a la que le hice daño con mis declaraciones, fueron en circunstancias manipuladas por mí, en connivencia con mi exdefensa y la Fiscalía, porque se me prometieron rebajas sustanciales de pena y de no ingreso en prisión", ha afirmado.

"Antes de declarar ante el juez, la primera vez se me planteó colaborar con la Justicia. Yo ya había entregado documentación de Imelsa y se me dijo que si colaboraba iba a tener rebajas sustanciales de penas, hasta dos grados, y que no ingresaría en prisión. Acepté inmediatamente, y a partir de ahí se hace un guion de toda esa colaboración con mi exabogado", ha señalado.

"He recibido presiones de ese tipo, una detrás de otra"

Benavent se ha referido de nuevo al 'caso Erial', que afecta a Eduardo Zaplana. "Recuerdo cuando me citaron a declarar tras la detención de Zaplana. No había dormido en toda la noche, no estaba en condiciones de declarar nada. He recibido presiones de ese tipo, una detrás de otra durante seis años, tenía que decir que sí a todo, me sentí obligado a declarar, por decirlo de alguna forma".

El procesado no ha respondido a las preguntas del fiscal ni de los abogados que alcanzaron conformidades con el fiscal (los de José Estarlich y Francisco Javier Márquez Suárez).

Además, ha explicado que no participó como socio en la constitución de Thematica, la empresa a través de la cual supuestamente se desviaron fondos públicos de la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia: "se me vendió un 20 % tras constituirse", ha apuntado, aunque el abogado que le preguntaba ha dejado patente que admitió lo contrario.

Ha insistido en que no tiene nada que ver con las contrataciones de Thematica para la realización de actos de las campañas electorales de Vilamarxant y Moncada (PP), y ha negado que Imelsa abonase factura alguna al respecto. "Durante todos estos años he dicho muchas cosas verdaderas y muchas falsas", ha finalizado.