El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont dejará la presidencia de JxCat en el congreso que celebrará el partido el próximo 4 de junio en Argelers, en el sur de Francia.

Así lo ha anunciado en una carta a la militancia, avanzada por el diario Ara y que ha publicado después en su perfil de Twitter, en la que señala que "ahora es necesario" que JxCat "tenga una nueva presidencia", que "participe permanentemente de las reuniones ejecutivas, que participe a fondo de las decisiones políticas que haya que adoptar", algo de lo que él, huido de la justicia en Bélgica, se había ido distanciando para centrarse en el Consejo por la República.

"Por eso no presentaré mi candidatura a la renovación de la presidencia del partido", ha anunciado Puigdemont, lo que deja aún más abierta la renovación de la dirección de JxCat, ya que también el ahora secretario general, Jordi Sànchez, ha avanzado que no optará a la reelección.

Sánchez es el nuevo director de la fundación de la Crida Nacional per la República, que está llamada a ser el "think tank" de Junts per Catalunya, según diversas fuentes de la formación consultadas por Efe.