El decret contra el turisme d'excessos, a prova en el primer estiu sense restriccions Covid

No és encara ni migdia i en un dels carrers més concorreguts de la platja de Palma, els turistes ja han començat a beure. L'alcohol continua sent un reclam a la zona, però d'ençà de l'entrada en vigor del decret contra el turisme d'excessos ja no es pot publicitar. Els locals no poden fer ofertes ni promocions, ni tampoc publicitar o mostrar les begudes. A més, les rutes etíliques estan prohibides i els supermercats que venen begudes alcohòliques han d'estar tancats entre les 21.30 i les 8.00.

Sancions de fins a 600.000 euros El Govern va aprovar el decret que vol acabar amb el turisme de gatera el gener de 2020. Els darrers dos estius, la normativa contra la pandèmia, encara més restrictiva, ha fet que quedàs en un segon pla. El 2020 en plena segona onada de coronavirus i encara sense vaccí, el Govern va decretar el tancament dels locals ubicats en els carrers més coneguts pels excessos. L'any passat encara era vigent la mascareta en els interiors i limitacions en la cabuda. Per això, enguany serà una prova de foc per comprovar l'eficàcia d'una normativa pionera que preveu sancions de fins a 600.000 euros.