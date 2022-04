La crisis en el campo, a examen en el Telediario

Las recientes protestas de agricultores y ganaderos por toda España han vuelto a poner en el foco los problemas que vive el mundo rural. A la falta de rentabilidad por los elevados costes y el escaso precio que cobran por sus productos se suman ahora las dificultades derivadas de la guerra de Ucrania, con el combustible y los fertilizantes por las nubes. El Telediario dedica un nuevo bloque especial este jueves a analizar la situación del sector primario.

En el camino que va del campo a la mesa intervienen productores, industria y distribución, tres eslabones que van sumando costes para conformar el precio que paga el consumidor. Para evitar abusos y ventas por debajo de costes, la nueva ley de cadena alimentaria exige contratos por escrito, negociados libremente, que cubran los costes reales de producción. Los agricultores, sin embargo, denuncian que no se cumple esta obligación.

Un Erasmus agrario para fomentar el relevo generacional

Juan decidió poner fin a 25 años de profesión debido al aumento de los costes, pero no es el único. En esta década se jubilarán dos de cada tres agricultores y ganaderos, y el reemplazo no es fácil, porque muchos jóvenes no ven futuro en un sector lastrado por la falta de rentabilidad. Para tratar de apuntalar el relevo generacional, administraciones y organizaciones agrarias imparten cursos para formar a los agricultores del mañana.

En ellos aprenden tecnologías que mejoran la productividad, variedades de cultivos para un clima cada vez más cambiante o técnicas que respeten el medio ambiente. También les muestran experiencias de veteranos y nuevos caminos ensayados por técnicos.