A raíz del fallecimiento de la esposa del médico forense José Cabrera, colaborador de varios programas de televisión, se ha vuelto a hablar del riesgo de muerte por atragantamiento. Desde VerificaRTVE te explicamos las formas más comunes y las maniobras y actuaciones recomendadas para superar un percance como ese.

El atragantamiento ocurre cuando un objeto extraño se introduce en la garganta o la tráquea y bloquea las vías respiratorias y, por tanto, el flujo del aire. Puede ocurrir al tragar un alimento o un objeto pequeño de forma accidental o incluso puede darse con la propia saliva. El fallecimiento de la esposa del forense José Cabrera ha sido uno de los casos más recientes en España.

Cómo actuar ante estos casos

Ante un atragantamiento, la doctora de urgencias Nuria Marín recomienda llamar al servicio de emergencias 112 (min 6.42). Explica que en el caso de que la persona siga tosiendo y hablando no hay que estorbarla. Si la persona presenta un aspecto de color azulado, recomienda darle cinco palmadas en los omóplatos. El doctor Javier Salas explica en RNE que hay que saber diferenciar entre un atragantamiento parcial y uno total (min 32.00). En el primer caso, las vías respiratorias no están totalmente obstruidas, hay ruido y tos y “respiración forzada”. En el segundo el afectado “no emite ningún ruido” y puede llegar a morir. Salas recomienda llamar al 112, evaluar las obstrucciones y no interferir en la víctima cuando está tosiendo.

Juana Pespiñá, profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante, coincide en que hay que alentar a la persona a seguir tosiendo, comprobando en todo momento que no se deteriora la tos, y también en que hay que dar cinco palmadas en los omóplatos (min 0.02). En el programa La Aventura del Saber, Pespiñá afirma que si la persona queda inconsciente, hay que colocarla en el suelo con cuidado, llamar al 112 y realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar.