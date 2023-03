La fotografía que Joana Biarnés disparaba con el corazón

Esto va de primeras veces. Porque es la primera vez que se expone fuera de España la obra de la primera y, durante mucho tiempo, única fotoperiodista mujer de nuestro país. Desde la década de los 60 hasta entrados los 80, Joana Biarnés disparó con el corazón para mostrarnos -a través de su exquisita obra- los cambios, la transformación de la sociedad a lo largo de esos años.

La exposición muestra 66 fotografías de Biarnés Beatriz Domínguez

En el barrio berlinés de Kreuzberg se encuentra la galería 'F hoch 3', que muestra una selección de 66 fotografías de Biarnés. Selección ecléctica, como su obra. Imágenes que reflejan las necesidades de una época: la de las mujeres que se pintaban una línea en la parte de atrás de las piernas para simular unas medias que no se podían pagar; la del campo de la Mancha; o el costumbrismo del barrio chino barcelonés a mediados de los 60. Instantes que contrastan con los que, en otro lugar, en otro momento, captó para mostrar también el glamour de Hollywood: a Ava Gardner y Orson Welles atraídos por el albero de las plazas de toros de nuestro país; a Ursula Andrews rodando en los desiertos de Almería; o el hedonismo de bailaores, de bailaoras y de la Faraona; el modernismo de Dalí... A Joana Biarnés pocos acontecimientos se le escapaban, no fue una excepción la actuación en Madrid de Los Beatles, el 2 de julio de 1965. Al día siguiente, en Barcelona, conseguía colarse en la suite de los Fab Four. Entrar estos días en 'F hoch 3' es como hacer un viaje en el tiempo, con sensaciones muy variadas.

La famosísima llegada de Los Beatles a Madrid en 1965 © Joana Biarnés

Katharina Mouratidi es la comisaria de esta exposición, directora de arte de la galería, cofundadora de la Asociación Gesellschaft für Humanistische Fotografie y una enamorada del trabajo de la española.

Pregunta- ¿Cómo conoces y, sobre todo, cómo te atrapa la obra de Joana Biarnés?

Respuesta.- Nosotras, como asociación, trabajamos con una asociación hermana en Barcelona desde hace muchos años, la Fundación Photographic Social Vision, y a través de ella conocimos la obra de Joana, su historia, tremendamente interesante. Por eso nació la idea de querer exponer su obra en Alemania, aquí es poco conocida.

P.- Vemos en esta muestra fotografías de una época concreta de la sociedad española -desde mediados de los 60 a principios de los 70-, con temáticas muy diferentes, que van del constumbrismo a la modernidad que empieza a asomarse en esos años: con fotografías de la actuación de los Beatles en Madrid. Defínemos cómo está estructurada y distribuida esta exposición.

R.- Joana Biarnés tiene una obra muy amplia. Trabajó como fotógrafa para el diario El Pueblo y en su función como fotógrafa viajó mucho por España y el extranjero, para retratar la historia actual. Por eso el espectro es tan amplio. Además, trabajó como fotógrafa de moda y a lo largo de su carrera desarrolló una fotografía de autor, observando los cambios en la sociedad española, desde los años 60 a mediados de los 80.

P.- ¿Por qué este título para la exposición, Disparando con el corazón?

R.- Al final de su vida -ya no ejercía como fotógrafa- pierde la vista, tiene apenas un 30% de visión. Y en su 80 cumpleaños le dice a sus amigos y amigas que las fotógrafas "disparamos con el corazón". Es una frase suya que hemos querido recuperar en esta exposición.

P.- ¿Crees que las mujeres miran a través del objetivo de una forma diferente a la de los hombres?

R.- Para empezar, ella fue la primera fotoperiodista mujer en España. Seguramente, las fotógrafas mujeres se fijan en otros temas, pero no quiero decir que las mujeres miran de una forma distinta, pero posiblemente sí tengan un enfoque diferente sobre la realidad, sobre nuestras vidas, que el que tienen los hombres.

P.- Fue una mujer en un mundo de hombres...

R.- Ella fue la primera y durante mucho tiempo también la única en un mundo profesional de hombres, sí.

'Disparando con el corazón', primera exposición de la fotografía de Joana Biarnés fuera de España. Verónica Losantos

P.- ¿Cómo está siendo la acogida de esta primera exposición de su obra fuera de España?

La gente que viene está muy emocionada porque reconoce lo especial que es su fotografía: es profesional, elaborada y está hecha desde el corazón. Pero la fotografía española en Alemania no es muy conocida y queda mucho por hacer para cambiar esto.