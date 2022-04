Yaroslav Hrystak es historiador y profesor de la Universidad Católica de Leópolis. Ha impartido clases en universidades internacionales como Harvard y fue asesor del presidente ucraniano Petro Poroshenko. Desde el hall de la universidad, repleto de cajas con ayuda humanitaria llegada de toda Europa, nos cuenta que Putin midió mal la capacidad de resistencia de Ucrania y la cohesión de la respuesta europea y pronostica que Ucrania acabará venciendo, aunque reconoce que el precio de la paz será alto.

¿En algún momento imaginó que iba a vivir una guerra en Ucrania?

Sí, y además yo escribía sobre eso, pero no me imaginaba que esto iba a ser de tal volumen.

La invasión de Rusia a Ucrania está a punto de cumplir dos meses, Putin contaba con una operación relámpago que, sin embargo, se ha convertido en una guerra más duradera. ¿Se esperaba usted esta resistencia del pueblo ucraniano?

De parte de la población, sí. No existía la seguridad de lo eficaz que iba a ser el ejército. Y aquí estoy, sorprendido, para bien, de que el ejército ha resultado ser excepcionalmente eficaz.

Es decir, ¿la guerra está fortaleciendo Ucrania, aunque suene paradójico hablar en estos términos?

Exactamente, sí. Pero esto no es nada extraño, porque muchas veces la guerra es así. Especialmente cuando están atacando tu casa, tu tierra... La guerra lleva a una movilización muy alta de los sentimientos patrióticos de la nación. Especialmente es lo que vemos ahora en el país. Y si puedo dar un ejemplo histórico, podemos acordarnos de como España luchaba contra Napoleón, en el mismo tipo de situación. Fue el primer caso de la resistencia masiva en contra de un ejército que era mucho más grande, y mucho más capaz de vencer, incluso, que el ejército moderno de Putin. Y creo que aquí el ejemplo español dice mucho y ayuda a entender lo que está pasando en Ucrania.

¿Le preocupan las heridas que está dejando la guerra en la convivencia de las dos almas de Ucrania, entre las personas más cercanas a Rusia y las más cercanas a Europa?

El destino de Ucrania está en manos, no tanto del oeste del país, que siempre ha sido proeuropeo, sino del este ruso parlante, en particular de dos ciudades grandes como Charkiv y Odesa, que deberían decidir en qué dirección está moviéndose Ucrania: al oeste o al este. Y ahora, después de que Rusia esté bombardeando masivamente y demoliendo Charkiv y Odesa, el alma de estas ciudades está ahora en el oeste y no en Rusia.

El historiador ucraniano, Yaroslav Hrystak, atiende a RNE desde el hall de la Universidad Católica de Leópolis. Carmen Julia Hernández

¿Cree usted que hoy está más cerca Ucrania de entrar en la Unión Europea, o teme que sus socios no le abran la puerta de entrada?

Esa es una pregunta no para Ucrania, sino para Europa. Y en concreto para Bruselas, en primer lugar. Por lo que estamos escuchando, los mensajes son bastante optimistas. Parece que hay consenso para que Ucrania vea garantizada la entrada en Europa. Esto es muy importante, porque, antes, constantemente escuchábamos que, hiciera lo que hiciera Ucrania, se esforzara lo que se esforzare, nunca sería miembro de la Unión Europea. Ahora ya no escuchamos esto.

¿Cree que Putin se ha equivocado al pensar que occidente atravesaba un momento de debilidad?

Exactamente, Putin se ha equivocado en cuanto a Ucrania. Él no conoce Ucrania, no la entiende ni la ve, pero aún más, se ha equivocado en cuanto a Europa. Porque todo su cálculo consistía en que Europa tragaría tranquilamente la agresión a Ucrania, como había hecho en el caso de Georgia. Esto estaba en la base del cálculo de Putin, y se ha equivocado, lo que demuestra, una vez más, que Putin tal vez es bueno en la táctica, pero es un mal estratega.

Usted ha sido asesor de expresidente Poroshenko, ¿Qué opina de Zelenski? ¿Ha emergido un líder inesperado en el país?

Sí. Yo soy historiador, por eso voy a dar un ejemplo histórico. Si Winston Churchill hubiera muerto en 1939, ahora nosotros estaríamos recordándolo como a un fracasado, o ni siquiera le recordaríamos. Pero Churchill lo hizo el año 1940, el año en que Alemania atacó a Inglaterra y exactamente la política, esa valentía de Churchill, en mucha medida definió la valentía de los mismos británicos. Es igual con Zelenski. Ahora tenemos un chiste de que los ucranianos votaron por una mezcla de Benny Hill con Boris Johnson, y como resultado obtuvieron a un Winston Churchill. El 24 de febrero el país obtuvo a un nuevo líder. Y es el nuevo líder y nuevo Zelenski.

¿Cómo alcanzará la paz su país?

Temo que con un alto precio. No vemos que Putin tenga planes de algún tipo de paz. Esta guerra es existencial y se trata de extinguir a toda Ucrania. Pero él no va a tener la oportunidad. Vamos a vencer. No tenemos dudas en cuanto a esto, pero estamos preocupados por el hecho de que el precio de esta Victoria va a ser muy alto.