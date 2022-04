El Capitolio de Estados Unidos ha sido evacuado durante unos minutos este miércoles después de que un avión con paracaidistas que se dirigía a un cercano partido de béisbol generara una falsa alarma en la sede del Congreso estadounidense.

Pasadas las 18:30 horas locales (22:30 GMT), la Policía del Capitolio avisó de que había ordenado la evacuación inmediata de todo el complejo parlamentario y de varios edificios aledaños, tras detectar que se acercaba a la zona un avión que tildó inicialmente de "probable amenaza".

Sin embargo, minutos después de alertar sobre el tema, la misma agencia subrayó en un comunicado que la evacuación se había producido "por precaución" y que no había "ninguna amenaza" activa contra el Capitolio.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados, Nancy Pelosi, ha denunciado la "aparente negligencia" de la autoridad de aviación estadounidense, según ha indicado la agencia de noticias Reuters.

“The Congressional buildings are now open for staff to go back inside.



Our federal, state and local partners are still working to get more information.“