Estos primeros meses del año han sido muy prolíficos en cuanto a novedades comiqueras, tanto que los divulgadores no damos abasto. Por eso, fechas tan señaladas como el Día del Libro son ideales para rescatar grandes títulos que os garantizarán lecturas apasionantes. Ayer ya os recomendamos títulos infantiles y juveniles y ahora hacemos una selección de novelas gráficas de lo más variadas, desde grandes clásicos a reportajes periodísticos en viñetas.

El guionista norteamericano Ed Brubaker y el dibujante británico Sean Phillips forman una de las parejas creativas más interesantes del cómic norteamericano actual. No dejan de ganar premios Eisner ni de producir grandes cómics con los que han revitalizado la serie negra en las viñetas , como Criminal (su obra maestra), Fatale, Bad Weekend, Pulp, Mis héroes siempre han sido yonkis, Kill or be killed, Fade out… A las que ahora se une otra genialidad: Reckless (Panini) .

Grant Snider trabaja para relevantes publicaciones norteamericanas, como New Yorker o New York Times, pero también es autor de libros infantiles, lo que explica su facilidad para exponer ideas complicadas con una gran sencillez . De hecho, todo es muy sencillo en el cómic, desde el aspecto visual al desarrollo de esas ideas, que Snider nos muestra en pequeñas historietas de una o dos páginas. Un libro que, ante todo, es inspirador, ya que nos anima a buscar nuestras propias ideas y a desarrollarlas . Una auténtica tormenta de ideas en la que disfrutaremos participando y que también es una gran idea para regalar en este Día del Libro.

‘80 aniversario de la clásica historieta The Spirit’

Portada de '80 aniversario de la clásica historieta The Spirit'

Si solo pudiera llevarme un cómic a una isla desierta, sería The Spirit, de Will Eisner (1917-2005), ya que no solo es una de las indiscutibles obras maestras de la historia de la narración, sino porque, partiendo de una serie negra, Will Eisner se las arregló para contar todo tipo de historias, desde el romance a la ciencia ficción. Uno de los cómics más influyentes, estudiados e imitados de la historia, que actualmente nos sigue sorprendiendo por su frescura. En 2020 se cumplió un destacado aniversario y ahora nos llega un volumen que lo celebra: 80 aniversario de la clásica historieta The Spirit (Oberon).

Este volumen es una selección de algunas de las mejores historias de The Spirit (incluyendo la de su origen), que se han restaurado para la ocasión. Además, algunas de ellas han sido coloreadas de nuevo por la colorista ganadora del Premio Eisner, Laura Martin. Lo mejor es que cada aventura viene precedida por una introducción de un gran artista, que pone en contexto cada aventura y nos comenta curiosidades sobre el cómic que vamos a leer, sobre Spirit o sobre Eisner. Si conocéis al personaje sabéis que cada una de sus historias es una joya narrativa y visual y si no lo conocéis este volumen os servirá para descubrir uno de los mejores cómics de la historia en una cuidada edición.