Libros de arte para aprender a dibujar o, simplemente, para disfrutar de sus bellas imágenes

Se acerca el Día del Libro y este año vamos a dividir nuestras recomendaciones en varios apartados. Y empezamos con cuatro grandes títulos para todos aquellos que quieran aprender a dibujar y crear sus propias ilustraciones. O, simplemente, para aquellos a los que les gusten los libros de arte. Y para eso nada mejor que de la colección Espacio Diseño (Anaya Multimedia), que abarca el diseño gráfico, la ilustración, el dibujo, la moda y el arte en general. A esta línea pertenecen los cuatro títulos que os recomendamos hoy.

Pero el libro no es una mera sucesión de ilustraciones, sino que Fran nos comenta cómo empezó a dibujar (es autodidacta), y nos muestra su proceso creativo paso a paso , desde la idea inicial para la ilustración hasta el acabado final. También nos explica sus intrincadas técnicas de trazado, como elige sus paletas de colores y cómo realiza sus detalladas renderizaciones... Sin olvidar todo tipo de consejos y secretillos que son un auténtico regalo para los que queráis aprender a dibujar. Y todo de una forma muy sencilla (se nota su experiencia en la enseñanza del arte). Si os gusta la fantasía y queréis dibujar, este libro es una auténtica joya. Y si simplemente lo queréis porque os gusta la fantasía, aquí tenéis un maravilloso libro de arte fantástico.

Dragones, monstruos, demonios, criaturas del océano… en Dibujante nocturno. El arte de Fran Garcés (Espacio de diseño) encontraréis todo tipo de criaturas fantásticas que no tienen nada que envidiar a las que vemos en Juego de tronos o El Señor de los anillos . Y es que este joven artista, especializado en diseño conceptual, creación de personajes e ilustración para juegos de cartas, tiene una imaginación ilimitada y la maestría necesaria para convertir en imágenes cualquier criatura que se le pase por la cabeza. Gracias a ilustraciones como las que encontraréis en este libro, Fran (Santa Cruz de Tenerife, 1985) ha acumulado más de 400.000 seguidores en Instagram.

En el libro, Guweiz. El arte de Gu Zheng Wei (Espacio de diseño) , este artista repasa su carrera y cómo ha evolucionado su estilo, y nos ofreces consejos para crear una obra desde cero, empezando por encontrar la inspiración y siguiendo por desarrollar nuestro propio estilo. Después, usando el dibujo de la hechicera de la portada, nos muestra cómo se hace una ilustración paso a paso, desde el dibujo al color o la iluminación. Sin olvidar cosas tan elementales como cómo conseguir la profundidad en una ilustración. Si os gusta el manga y el anime os aseguro que este libro os va a encantar, porque es una auténtica joya. Es difícil alcanzar el nivel de maestría de Guwiez, pero, como el mismo dice: “Si no lo intentáis, nunca lo descubriréis”.

Gu Zheg Wei (también conocido como Guweiz) es un popular artista de Singapur que triunfa en todo el mundo con sus i lustraciones de mujeres guerreras o jóvenes que pasean por un Japón urbano pero, a la vez, lleno de magia. Auténticas obras de arte que no son simplemente una imagen bonita, sino que suelen contar una historia, ya que tienen una dimensión narrativa que las hace trascender el plano puramente visual . Algo que consiguen muy pocos artistas. Lo curioso es que, al igual que Fran Garcés, no ha recibido una auténtica educación artística. Quizá por eso ambos son tan originales.

Ya sea ilustración de temática fantástica o estilo manga (como nuestros anteriores artistas), lo importante es dibujar lo que nos gusta. Por eso os recomendamos Dibuja lo que amas. El arte de Simone Grünewald (Espacio de diseño) , una artista alemana que trabajó durante una década en la industria de los videojuegos y la animación como directora de arte, diseñadora de personajes o animadora. Y ahora se dedica a hacer tutoriales, como este estupendo libro, en el que su principal objetivo es motivar a los que quieran dibujar, para que no se desanimen ante las primeras dificultades y continúen mejorando y aprendiendo. Porque la vida es aprendizaje continuo, como destacan los tres ilustradores mencionados.

‘Tinta. Vol. 2. Formato, energía y composición para narradores visuales’

Nacido en Palma de Mallorca, Marcos Mateu-Mestre es un animador y novelista gráfico que ha trabajado en películas como Astérix y los vikingos, Locos por el surf o Cómo entrenar a tu dragón 2. Actualmente, vive en Los Ángeles y es diseñador de producción en Netflix. Pero también le gusta compartir sus conocimientos y ha publicado varios libros sobre técnicas de dibujo y composición visual. Uno de los más famosos es Tinta: dibujo y composición para narradores visuales (2010). Sin embargo, como los tiempos y los formatos han cambiado (antes predominaba el apaisado y ahora usamos todos los formatos posibles), ahora publica un nuevo libro, Tinta. Vol. 2. Formato, energía y composición para narradores visuales (Espacio de diseño).

Un libro más profesional y didáctico que los tres anteriores y que nos enseña a aprovechar todas las posibilidades de esos distintos formatos, en vez de sentirnos limitados por ellos. Así, aprenderemos a elegir los mejores encuadres para las imágenes, a jugar con la perspectiva. Y a conseguir la continuidad visual entre dos planos o viñetas. Y es que no podemos olvidar que el cómic y la animación no son simplemente una sucesión de imágenes, una detrás de otra, sino que son un lenguaje con el que comunicar ideas. Y Marcos es un auténtico maestro a la hora de comunicar esas ideas. En fin, un libro que nos enseña a ser mejores narradores. Porque aunque una historia sea buena, si no somos capaces de contarla de una forma atractiva, estaremos condenados al fracaso.